Günlük yemek ve ulaşım ücretlerinde önemli değişiklik: 2025 bedelleri belli oldu!

Yayınlanma: 31.12.2024 - 10:09

Güncelleme: 31.12.2024 - 10:09

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu, Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, Harçlar Kanunu Genel Tebliği ve Gelir Vergisi Genel Tebliği, bugünkü Resmî Gazete'de yayımlandı.

Asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk yetersiz artış, gelir vergisi ve damga vergisi istisnasına da yansıyarak ücretlilerin ödeyeceği vergiyi düşürdü. 2025 yılı itibarıyla asgari ücret vergi dışı tutulduğundan, tüm ücretliler 47 bin 519,79 TL gelir vergisi ve damga vergisi ödemeyecek.

YEMEK VE YOL PARASI İSTİSNASI ARTIRILDI

Günlük yemek parası istisna tutarı 240 TL'ye, yol parası ise 126 TL'ye yükseldi. Bu düzenlemeyle, çalışanlar için aylık 6 bin 240 TL yemek parası ve 3 bin 276 TL yol parası vergiden muaf olarak ödenebilecek.

YEMEK KARTLARINDA SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM İSTİSNASI KALDIRILDI

Bunun yanı sıra, yemek kartları için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim istisnasındaki üst limit de 2 Aralık'taki karar ile kaldırıldı.