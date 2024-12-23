ABD'den Çin'e 'çip' soruşturması: Gümrük vergileri artabilir!

Yayınlanma: 23.12.2024 - 15:24

Güncelleme: 23.12.2024 - 15:24

Biden yönetimi, Çin yapımı eski yarı iletkenlere yönelik bir ticaret soruşturması başlattığını duyurdu. Bu soruşturma, Çin menşeli çiplerin ABD pazarındaki etkisini incelemeyi ve otomobillerden çamaşır makinelerine kadar geniş bir yelpazede uygulanan ürünlere ek gümrük vergileri getirmeyi amaçlıyor.

ESKİ ÇİPLERİN ABD PAZARINA ETKİSİ

Yeni başlatılan soruşturma, eski üretim süreçlerini kullanan ve daha yaygın pazar uygulamalarında yer alan eski çipleri hedef alıyor. Bu çipler, yapay zeka veya sofistike mikroişlemciler gibi gelişmiş teknolojilerde kullanılmıyor, ancak daha düşük fiyatlarla piyasada bulunabiliyor. Biden yönetimi, bu durumun pazar odaklı rekabeti tehdit ettiğine dikkat çekiyor.

KRİTİK SEKTÖRLERDE ÇİN'İN ÇİP ETKİSİ İNCELENECEK

Soruşturma, savunma, otomotiv ürünleri ve tıbbi cihazlar gibi kritik endüstriler için Çin’den gelen çiplerin etkilerini de inceleyecek. Bu alt bileşenlerin yanı sıra, Çin'in çip üretiminde kullandığı silisyum karbür substrat ve wafer üretimi de hedef alınacak.

ABD'DEN KARŞI HAMLE

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Çin'in önümüzdeki on yıl içinde dünyanın yeni eski çip kapasitesinin yüzde 60'ından fazlasını inşa etme planlarının, küresel çip yatırımlarını caydırdığına ve haksız rekabet yarattığına dikkat çekti. Bu durum, ABD'nin çip bağımlılığını artırıyor ve yerli üretimi zayıflatıyor.

BIDEN VE TRUMP YÖNETİMLERİNİN ÇİN'E YÖNELİK GÜMRÜK VERGİLERİ

Biden yönetimi, Trump’ın Çin’e yönelik uyguladığı gümrük vergilerini sürdürerek, Çin’den gelen ürünlere ek vergi getirmeyi planlıyor. Ayrıca, Çin yapımı elektrikli araçlara yüzde 100 vergi uygulayarak, ABD pazarından uzak tutulmalarını sağlamak hedefleniyor. Bu, Biden ve Trump yönetimlerinin arasında devam eden bir ticaret politikası olarak öne çıkıyor.