Guterres'ten Rus tarım ürünleri ve gübresi için çağrı

21 Ağustos 2022 Pazar, 09:46

Rusya ile Ukrayna arasında varılan tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında İstanbul'da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'ni ziyaretinin ardından Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ortak basın toplantısı düzenleyen Guterres, "Burada ve Odessa'da gördüklerimiz, sorunun sadece daha görünür olan kısmı. Bu anlaşmanın bir diğer kısmı da yaptırıma tabi olmayan Rus gıda ve gübresinin küresel piyasalara engelsiz şekilde girişidir" dedi.

Guterres, "Tüm hükümetlerin ve özel sektörün bunları piyasaya ulaştırmak için işbirliği yapması önem teşkil ediyor" diye ekledi. Ancak buna rağmen Rus tarım ürünleri ve gübresinin ihracatında hâlen bazı "engeller" olduğunu belirten Guterres, "Hâlâ nakliye, sigorta ve finansla ilgili aşılması gereken bazı engeller ve güçlükler var" dedi.



"2022'DE GÜBRE OLMADAN, 2023'TE YETERLİ GIDA OLMAYABİLİR"



Türkiye'ye Karadeniz Tahıl Girişimi'ndeki önemli rolü için teşekkür eden Guterres, tahıl anlaşmasının bir diğer kısmına dikkati çekerek, "Bu paket anlaşmanın diğer kısmı, yaptırımlara tabi olmayan Rus gıda ve gübresinin küresel pazarlara engelsiz erişimidir" ifadesini kullandı.

Tüm hükümetlerin ve özel sektörün bunları piyasaya sürmek için iş birliği yapmasının önemine işaret eden Guterres, "2022'de gübre olmadan, 2023'te yeterli gıda olmayabilir" değerlendirmesini yaptı.

Antonio Guterres, Ukrayna ve Rusya'dan daha fazla gıda ve gübreyi çıkarmanın, emtia piyasalarını daha da sakinleştirmek ve tüketiciler için fiyatları düşürmek açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Çok daha uzun bir sürecin başındayız ama siz bu kritik anlaşmanın dünya için potansiyelini zaten gösterdiniz." dedi.

BAKAN AKAR: 656 BİN 349 TON TAHIL SEVKİYATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bakan Akar, burada yaptığı konuşmada, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan çatışmadan dolayı enerji ve gıda krizi riskinin arttığını belirterek bunun üzerine Ukrayna limanlarında bulunan 25 milyon tondan fazla tahılın güvenli bir şekilde, kısa zamanda ihtiyaç sahibi ülkelere sevki için denizde bir koridor oluşturulmasının zaruret haline geldiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşerek bu sorunun çözümü için inisiyatif aldığını vurgulayan Akar, "Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Türkiye tarafından görevlendirilen özel temsilciler vasıtasıyla yoğun bir temas süreci yaşanmış, başlangıçta ikili olan görüşmeler daha sonra dörtlü olarak yapılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Putin, Sayın Zelenskiy ve Sayın Guterres'in gösterdikleri destek ve irade neticesinde faaliyetlerin yürütülmesi için Müşterek Koordinasyon Merkezi oluşturulmuştur." dedi.

Bakan Akar, Ukrayna'dan ihraç edilecek tahıl ve benzeri gıda ürünlerinin Odesa, Çornomorsk ve Yuzni limanlarından emniyetle denizden nakliyatını koordine eden bu merkezin faaliyetlerine planlandığı şekilde devam ettiğini ifade etti.







