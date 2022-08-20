Tahıl sevkiyatı kapsamında 2 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Ukrayna Çernomorsk Limanı'ndan 2 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna Çernomorsk Limanı'ndan 2 gemi daha hareket etti." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca Ukrayna'dan gelen ve Ukrayna'ya gidecek olan 2 geminin de bugün İstanbul'un kuzeyinde denetleneceği belirtildi.
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