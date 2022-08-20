Tahıl sevkiyatı kapsamında 2 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

20 Ağustos 2022 Cumartesi, 07:58

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna Çernomorsk Limanı'ndan 2 gemi daha hareket etti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Ukrayna'dan gelen ve Ukrayna'ya gidecek olan 2 geminin de bugün İstanbul'un kuzeyinde denetleneceği belirtildi.