Tahıl sevkiyatı kapsamında 2 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Ukrayna Çernomorsk Limanı'ndan 2 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

AA
20 Ağustos 2022 Cumartesi, 07:58
Tahıl sevkiyatı kapsamında 2 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna Çernomorsk Limanı'ndan 2 gemi daha hareket etti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Ukrayna'dan gelen ve Ukrayna'ya gidecek olan 2 geminin de bugün İstanbul'un kuzeyinde denetleneceği belirtildi.


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