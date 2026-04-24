Güven endekslerinde nisan tablosu: İnşaatta toparlanma, hizmet ve perakendede düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Nisan 2026 güven endekslerine göre, hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde düşüş görülürken, inşaat sektöründe artış kaydedildi. Veriler, sektörlerin mevcut durumu ve beklentilerine ilişkin yön değişimini ortaya koydu.

HİZMET VE PERAKENDEDE GERİLEME

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi, nisan ayında bir önceki aya göre hizmet sektöründe yüzde 3,1 azalarak 109,7 seviyesine geriledi. Perakende ticaret sektöründe ise endeks yüzde 1,8 düşüşle 111,6 oldu.

Hizmet sektöründe son üç aylık dönemde iş durumu endeksi 108,3’e, hizmetlere olan talep endeksi 108,4’e geriledi. Gelecek üç aylık döneme ilişkin talep beklentisi ise 112,5 olarak kaydedildi.

Perakende ticaret sektöründe son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar endeksi 119,1’e düşerken, mevcut mal stok seviyesi 92,7 seviyesine indi. Gelecek üç aylık döneme ilişkin satış beklentisi ise 122,9 oldu.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE TOPARLANMA

İnşaat sektörü güven endeksi, nisan ayında yüzde 3,6 artarak 83,6 seviyesine yükseldi. Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi 80,9’a çıkarken, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi 86,2 olarak hesaplandı.

GÜVEN ENDEKSİ NASIL YORUMLANIYOR?

Güven endeksleri 0 ile 200 aralığında değer alıyor. Endeksin 100’ün üzerinde olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğine, 100’ün altında olması ise kötümserliğe işaret ediyor.