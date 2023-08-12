Araba lastiklerinde nitrojen gazı öneriliyor

Yayınlanma: 12.08.2023 - 07:00

Güncelleme: 12.08.2023 - 07:00

Euromaster'dan yapılan açıklamaya göre, sürücülerin güvenli sürüş gerçekleştirmesi için, lastiklerde nitrojen dolumu yapması gerekiyor.

Açıklamada, hareketsiz bir gaz olan nitrojenin, tozdan, yağdan ve nemden etkilenmezken, havadan daha sabit bir gaz olduğu için basınç kaybını azalttığı belirtiliyor. Nitrojen gazıyla şişirilen bir lastiğin inmesi, hava ile yapılan şişirmeye göre 4 kat daha yavaş oluyor.

YAKIT TASARRUFU SAĞLIYOR

Bu sayede hava ile şişirilmiş lastiklere oranla daha güvenli, daha uzun ömürlü ve çevre dostu olan nitrojen gazı, havayla şişirilmiş bir lastiğe göre çok daha yavaş inerek yuvarlanma direncinin artmasını önlüyor ve yakıt tasarrufu sağlıyor.

Öte yandan nitrojen gazı, lastik basınç değerini uzun süre sabit tutarak lastiklerin erken aşınma riskini de en aza indirgiyor. Bu da tıpkı lastikler gibi jantların ve yürüyen aksamın da daha uzun süre korunduğu anlamına geliyor.

Üstelik nitrojen gazı ile şişirilmiş lastikler, araçlardaki yakıt tüketimini azaltarak sera etkisi yaratan gazların emisyonunu düşürüyor ve çevreyi koruyor.

DOĞRU BASINCIN ÖNEMİ

Araç lastiklerinin, sürücü ve yolculara maksimum performans ve fayda sağlayacak şekilde en son teknolojiyle üretildiği ifade edilen açıklamada, bu faydayı sağlamak için araç üreticilerinin tavsiye ettiği uygun ebatlarda doğru lastik seçimi ve doğru basınç değerlerinin kullanılması gerektiği de aktarılıyor.

En son teknolojiyle üretilmiş en kaliteli lastik dahi, araç üreticilerinin tavsiye ettiği doğru basınç değerlerine sahip değilse yeteri kadar fayda sağlayamadığı gibi sürüş güvenliğini de tehlikeye atıyor.