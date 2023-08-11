Megane E-Tech saatler içinde tükendi

Yayınlanma: 11.08.2023 - 14:44

Güncelleme: 11.08.2023 - 14:44

Ön siparişe 1 Ağustos’ta açılan ilk 250 yeni Megane E-Tech yüzde 100 elektrikli büyük ilgi görerek, aynı gün içerisinde hızla tükendi.

Yoğun talep üzerine 250 adet daha Iconic versiyona sahip Yeni Megane E-Tech Yüzde 100 Elektrikli, yeniden ön siparişe açıldı.

Ön sipariş kaydını oluşturmak isteyen kullanıcılar, MAİS yetkili satıcıları ve şubelerine ulaşarak, 250 bin TL ön ödeme karşılığında siparişini tamamlayacak.

MEGANE E-TECH TEKNİK ÖZELLİKLERİ

60 KWh’lik ince tasarıma sahip bataryası ile 450 km menzile sahip Yeni Megane E-Tech yüzde 100 elektrikli, 160 kW/220 bg elektrikli motor performansıyla 0'dan 100 km/s’ye 7,4 saniyede ulaşıyor.

Elektrikli otomobiller için özel üretilmiş CMF-EV platformuna sahip model, 42 dakikada yüzde 80 şarj kapasitesi, 21 gelişmiş sürüş destek sistemi, 564 cm2 OpenR Link bilgi-eğlence sistemi ve daha birçok yüksek teknolojiyle ağustosta Türkiye yollarında olacak.

MEGANE E-TECH SİPARİŞ

Yeni Megane E-Tech yüzde 100 elektrikli, 8 Ağustos’ta yeniden ön siparişe açıldı ve şu anda ise satın alma talebi site üzerinden gönderilebiliyor.