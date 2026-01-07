Güvenlik önlemleri için süre dolarken yatırım yükü küçük otelleri zorluyor: Yangın kapısı krizi

Otellerde yangına dayanıklı kapı zorunluluğu için verilen sürenin dolmasıyla turizm sektöründe sezon öncesi yeni bir kriz doğdu. Artan maliyetler, düşen doluluk oranları ve üretim yetersizliği nedeniyle çok sayıda işletme gerekli yatırımları tamamlayamazken sektör temsilcileri destek sağlanmaması durumunda yeni sezona girilemeyeceği uyarısında bulunuyor.

Yangın söndürme sistemleri, duman dedektörleri, acil çıkış yönlendirmeleri ve personel eğitimlerinin tamamlanmaya çalışıldığını belirten Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Kerem Ünsal, özellikle butik tesisler için uygulanan eşit takvime tepki gösterdi. Alaçatı’daki işletmelerin çoğunun iki katlı, küçük ölçekli ve taş yapılardan oluştuğunu vurgulayan Ünsal, “Tahliye süreçleri büyük ve çok katlı otellere kıyasla çok daha hızlı. Buna rağmen aynı standartların aynı sürede uygulanması sahadaki gerçeklikle örtüşmüyor” dedi.

Turizmin yaz sezonuna bağımlı olduğuna dikkat çeken Ünsal, kış aylarında düşen doluluk oranlarının nakit akışını ciddi biçimde sınırladığını belirterek yangına dayanıklı kapı gibi maliyeti yüksek ve tedarik süresi uzun yatırımlar için yaz sezonuna kadar ek süre tanınması gerektiğini söyledi.

KAPI ÜRETİMİ YETERSİZ

İzmir Otelciler Odası Başkanı İbrahim Veral ise kentteki otel ve pansiyonların büyük bölümünün “Sürdürülebilirlik-2” belgesini tamamladığını ancak denetimlerin sertleşeceğini ifade etti. Bolu’daki otel yangınının ardından yönetmeliklerde yapılan değişikliklerin süreci zorlaştırdığını söyleyen Veral, “Yangın sonrası iç kapıların değiştirilmesi gibi ek yükümlülükler getirildi. Siparişler bir anda arttı, firmalar yetişemedi” dedi. Ocak sonundan itibaren denetimlerin artacağını belirten Veral, belgesi olmayan işletmelerin ruhsat iptalinden mühürlemeye kadar uzanan yaptırımlarla karşılaşabileceğini söyledi.

CHP İzmir Milletvekili ve Kültür ve Turizm Politikaları Kurulu Başkanı Seda Kaya Ösen ise yangın güvenliği mevzuatının gerekli olduğunu ancak geç ve plansız biçimde uygulamaya konduğunu söyledi. Yükün tamamen işletmecilere bırakıldığını belirten Ösen, “Beş yıldızlı zincir oteller finansmana erişimde sorun yaşamıyor. Ancak 3 ve 4 yıldızlı otellerle butik tesisler için aynı durum söz konusu değil” dedi.