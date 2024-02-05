Hafize Gaye Erkan sosyal medya profilini güncelledi
Merkez Bankası başkanlığı görevinden istifa eden Hafize Gaye Erkan, Twitter hesabında değişiklik yaptı. Erkan, hesabına 'Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eski Başkanı' ifadesini güncelledi.
Hafize Gaye Erkan, cuma günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanlığından istifasını sosyal medya hesabından duyurdu.
Erkan'ın yerine Fatih Karahan getirildi.
Bu gelişmelerin ardından Hafize Gaye Erkan, Twitter hesabında değişiklik yaptı. Erkan, sosyal medya hesabını "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eski Başkanı" olarak güncelledi.
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