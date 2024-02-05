Mehmet Şimşek'in Hafize Gaye Erkan'dan sonra Merkez Bankası için önerdiği ilk isim ortaya çıktı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Hafize Gaye Erkan'ın görevden ayrılması sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı'na ilk olarak Cevdet Akçay'ı önerdiği ileri sürüldü.
Siyaset ve ekonomi gündemi Hafize Gaye Erkan’ın ‘affını
istemesini’ ve yaşananların perde arkasını konuşmaya devam ediyor.
Son olarak 10 Haber yazarı Barış Soydan, Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası'nda (TCMB) yaşanan başkan değişiminin perde arkasıyla ilgili
olarak kulislerde konuşulanları okurlarıyla paylaştı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'a Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'ı önerdiğinin,
ancak Fatih Karahan ismi önce çıkınca mecburen sahiplendiğinin konuşulduğunu
dile getiren Soydan, şöyle devam etti:
'CEVDET AKÇAY AKP'YE YAKIN BİR İSİM DEĞİL'
"Prof. Dr. Cevdet Akçay'ın Fatih Karahan'a göre çok
daha kıdemli bir ekonomist olduğu ortada. Fatih Karahan'ın uzmanlık alanı
işgücü piyasaları; yayınladığı akademik makaleler bununla ilgili. Cevdet
Akçay'ın uzmanlık alanı ise doğrudan para politikası.
Akçay atanmış olsa bugün borsa haftaya hiç kuşkusuz coşkulu
bir başlangıç yapardı. Ama olmadı, çünkü Akçay AKP'ye yakın bir isim değil,
geçmişte uzun yıllar Koç Grubu kuruluşlarında görev yaptı (Yapı Kredi'de baş
ekonomistlik, Koç Üniversitesi'nde öğretim üyeliği).
'GÖRMEMEK İÇİN KÖR OLMAK LAZIM'
Fatih Karahan ise eski AKP milletvekili, kısa süre öncesine
kadar da Washington Büyükelçisi olan Murat Mercan'ın yeğeni ve Enerji Bakanı
Alparslan Bayraktar'ın akrabası. Yani aileden. Merkez Bankası başkanlığına
Akçay'ın değil onun tercih edilmesinin sebebinin bu olduğunu görmemek için kör
olmak lazım."
NE OLMUŞTU?
Gaye Erkan'ın yüksek kiralar nedeniyle İstanbul'da ev
bulamadığını anlattığı, "Apartman görevlimiz olan Sadık Abi'ye de çoğu
zaman fiyatları soruyorum. Onu sorguya çekiyorum. Ben 'indi' diyorum. O
'inmedi' diyor. Sürekli 'Fiyatlar inmedi, istersen git şu soğanın fiyatına bir
bak' diyor" gibi ifadelere yer verdiği söyleşisinin ardından iktidar
kanadında rahatsızlığın arttığı, babası Erol Erkan'ın gayri resmi yönetici gibi
davrandığı ve Büşra Bozkurt adlı bir çalışanı işten çıkardığı iddiasının
ardından ise iplerin kopma noktasına geldiği konuşuluyordu.
Nitekim Erkan, geçen günlerde 'görevden affını istedi.' Yerine, Fatih Karahan atandı.
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