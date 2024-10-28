Haftalık piyasa gelişmeleri: Yeni haftada piyasalar nasıl seyrediyor? Beklentiler neler?

Yayınlanma: 28.10.2024 - 10:27

Güncelleme: 28.10.2024 - 10:27

Küresel piyasalar haftaya pozitif bir başlangıç yaparken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta yüzde 0,31 yükselişle 8.936,03 puana ulaştı. Bankacılık ve holding endeksleri hafif kazanç sağlarken, sektörler arasında en fazla artış yüzde 1,05 ile finansal kiralama faktoringde yaşandı. İnşaat sektörü ise yüzde 0,11'lik kayıpla tek düşüş gösteren alan oldu.

Cuma günü BIST 100 endeksi yüzde 0,40 değer kazanarak 8.908,47 puanda kapanmıştı. Analistler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bugün saat 12.40'a kadar açık kalacak olan borsanın, ardından 1,5 günlük tatile gireceğini belirtti. Teknik analizde ise endeksin 9.000 ve 9.100 puan seviyelerinde direnç, 8.800 ve 8.700 puan seviyelerinde destek bulacağı ifade ediliyor.

DOLAR EURO HAFTAYA NASIL BAŞLADI?

ABD Dolar'ı haftaya yükselişle başlayarak 34,2970 liradan haftaya yatay başlayan Euro ise 37,0010 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 34,28 liradan, Euro ise 37,21 liradan satılmıştı.

ALTIN FİYATLARI HAFTAYA NASIL BAŞLADI?

Altının gram fiyatı yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 3 bin 26 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 150 liradan, cumhuriyet altını 20 bin 520 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 değer kaybederek 2 bin 742 dolardan işlem görüyor.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ SÜRÜYOR

Küresel piyasalarda ABD'den gelecek makroekonomik verilerin yanı sıra, özellikle istihdam ve büyüme raporlarının takip edileceği yoğun bir hafta bekleniyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecekteki para politikası adımlarının, bu verilerin sağladığı sinyallerle şekillenmesi öngörülüyor. Para piyasalarında, Fed'in kasım ayında politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılırken, aralık ayı için de faiz indirimi beklentileri yüzde 72 seviyesinde fiyatlanıyor.

JEOPOLİTİK GERİLİMİN AZALMASI PİYASALARI ETKİLİYOR

Jeopolitik cephede ise İsrail'in İran'a yönelik hava saldırısı dikkat çekiyor. Cuma gecesi İran'daki askeri hedeflere düzenlenen saldırı, bölgedeki tansiyonu artırırken, enerji piyasalarında dalgalanmalara yol açtı. İsrail'in açıklamalarına göre saldırı, füze fabrikaları, insansız hava araçları geliştirme tesisleri ve balistik füze üslerine odaklandı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise ülkesinin haklarını koruyacağını ve saldırılara uygun karşılık vereceklerini belirtti.

ABD SANAYİ ENDEKSİ VERİLERİ BEKLENİYOR

Bugün veri gündeminin yurtiçinde sakin olması beklenirken, ABD'de ekim ayına ait Dallas Fed imalat sanayi endeksi izlenecek. Altının ons fiyatında 2.720 dolar destek, 2.760 dolar ise direnç seviyeleri olarak değerlendiriliyor.