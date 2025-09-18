Haftalık veriler açıklandı: TCMB toplam rezervlerinde sert düşüş!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı. 12 Eylül haftasında brüt döviz rezervleri azalırken, altın rezervlerinde artış kaydedildi.

12 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 677 milyon dolar düşüşle 84 milyar 499 milyon dolara geriledi. Bir önceki hafta bu rakam 89 milyar 176 milyon dolar seviyesindeydi.

Aynı dönemde altın rezervleri 2 milyar 430 milyon dolar artarak 90 milyar 931 milyon dolardan 93 milyar 361 milyon dolara çıktı.

Böylece toplam rezervler, 12 Eylül haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 247 milyon dolar azalarak 180 milyar 107 milyon dolardan 177 milyar 860 milyon dolara indi.

TCMB REZERVLERİNDE SON DURUM

Aşağıda TCMB rezervlerinin Ocak 2024’ten itibaren haftalık seyri yer alıyor (milyon dolar):