Haftalık yatırım karnesi: Borsa 'uçuşa' geçti, altın ve Euro yükselişini sürdürdü!

11 Nisan 2026 itibarıyla tamamlanan haftada Türkiye piyasaları oldukça hareketli bir dönemi geride bıraktı. Yatırım araçları arasında haftanın tartışmasız lideri Borsa İstanbul olurken, altın ve döviz kurları da yatırımcısına kazandırmaya devam etti.

İşte piyasalarda haftalık bazda yaşanan tüm değişimler:

BORSA İSTANBUL'DAN TARİHİ RALLİ

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, bu hafta yatırımcısına en çok kazandıran varlık grubu olarak öne çıktı.

Haftayı %8,79 değer kazancıyla 14.073,79 puandan tamamladı. Haftalık Seyir: Endeks, hafta içinde en düşük 12.876,31 puanı görürken, en yüksek 14.073,79 puana ulaşarak haftayı zirvede kapattı.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞ TRENDİNİ KORUYOR

Güvenli liman altın, bu haftayı da tüm türlerinde değer artışıyla kapattı. Kapalıçarşı verilerine göre altın fiyatlarındaki değişimler şöyle gerçekleşti:

Haftalık bazda %2,28 artış göstererek 6 bin 858 liraya yükseldi. Cumhuriyet Altını: Haftayı %2,27 kazançla 46 bin 199 liradan kapattı.

Haftayı %2,27 kazançla 46 bin 199 liradan kapattı. Çeyrek Altın: Geçen hafta 11 bin 231 lira olan fiyatı, %2,28 artışla 11 bin 487 liraya ulaştı.

EURO, DOLARI GERİDE BIRAKTI

Döviz kurlarında bu hafta Euronun dolara kıyasla çok daha belirgin bir yükseliş sergilediği görüldü.

Haftayı %0,15 gibi sınırlı bir artışla 44,6590 lira seviyesinden tamamladı. Euro/TL: Haftalık %1,69 yükseliş kaydederek 52,4150 liraya ulaştı.

FONLARDA 'HİSSE SENEDİ' RÜZGÂRI

Yatırım ve emeklilik fonları da borsadaki ralliye paralel olarak başarılı bir haftayı geride bıraktı: