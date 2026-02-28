Haftanın en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu: Altın, dolar, Euro, borsa...

Bu hafta yatırım araçlarından altın ve döviz kazandırdı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,55 düşüşle 13.717,81 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 13.552,80 puanı, en yüksek 14.190,09 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul teknoloji endeksi yüzde 2,04 değer artışıyla 38.227,22 puan, sanayi endeksi yüzde 1,13 azalışla 16.668,14 puan, mali endeks yüzde 1,69 değer kaybederek 19.202,05 puan ve hizmetler endeksi yüzde 2,65 düşüşle 12.091,70 puan oldu.
ALTIN VE DÖVİZ YÜKSELDİ
24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 3,84 artışla 7 bin 384 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,82 yükselişle 49 bin 723 liraya çıktı.
Doların satış fiyatı yüzde 0,43 artarak 43,9590 lira olurken, avronun satış fiyatı yüzde 0,53 yükselerek 51,8800 lira oldu.
Geçen hafta 59,0610 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,14 artarak 59,1420 liraya yükseldi.
İsviçre frangı da yüzde 0,84 değer kazanarak 57,1050 liradan alıcı buldu.