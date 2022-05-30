Haftanın ilk günü Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Avrupa borsaları, haftaya yükselişle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,59 artışla 446,5 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,77 değer kazancıyla 14,574 puan oldu
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,45 yükselişle 7.620 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 artışla 6.562 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,49 değer kazancıyla 24.758 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,51 primle 8.980 puanda bulunuyor.
Bugün, son bir ayın en yüksek seviyesi olan 1,0771'i test eden Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 1,0754 seviyesinden işlem görüyor.
ANALİSTLERDEN KRİTİK HAFTAYA GİRİLDİ UYARISI
Analistler, bir süredir küresel pay piyasalarında sert düşüşlere neden olan enflasyon ve büyüme odaklı kaygıların tam olarak giderilemese de geri plana atıldığını belirterek, açıklanan veri ve sözle yönlendirmeler açısından kritik haftaya girildiğini söyledi.
ABD'de piyasaların bugün tatil dolayısıyla kapalı olduğunu anımsatan analistler, bugünün veri gündeminde Euro Bölgesi’nde tüketici güven endeksi ve Almanya’da enflasyonun öne çıktığını bildirdi.
Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre Almanya'da ithalat fiyat endeksi nisanda aylık yüzde 1,8, yıllık yüzde 31,7 artışla beklentilerin altında kaldı.
Video Haberler
- Ticari araç iş yerinin kepengini yıktı:1 yaralı
- Öğrenci servisi ile TIR çarpıştı: 2’si ağır 11 yaralı
- Parkta yoga CİMER'e şikayet edildi!
- Aleyna Tilki hastanelik oldu
- Atatürk Havalimanı hareketlendi: 'Frankfurt'tan geldim'
- Çöp evden servet çıktı
- Otomobile giren 'yılanı' itfaiye çıkardı
- Husumetlisini börekçide yakalayıp kulağını kesti
- RTÜK'ün yeni hedefi: Selçuk Tepeli
- Şişli'de 'taciz' iddiası: Şüphelinin peşinden koştu
En Çok Okunan Haberler
-
- Emekli ve memur zammı için yeni formül
- 8 soru 8 kötü haber
- Atatürk’ü hedef alan Demirkan yine sahnede
- ABB'den 'Selahattin Demirtaş' açıklaması
- RTÜK'ün yeni hedefi: Selçuk Tepeli
- 'Bir gece ansızın tepelerine ineriz'
- İşte AKP'nin son planı!
- İmamoğlu ve CHP'li belediyelere davet yok
- Afyonkarahisar'da otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var
- Uzmanlardan 'meteor yağmuru' uyarısı