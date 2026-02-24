HAK-İŞ Genel Başkanı: 'Ocak ayı enflasyonu bizi gerçekten korkuttu'

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Ankara'daki bir restoranda düzenlenen iftar programında, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Buradaki konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile ilgili, "Biz önümüzdeki günlerde Hukuk Politikaları Kurulu başta olmak üzere özellikle Sosyal Politikalar Kurulu, Çalışma Bakanlığımız, Cumhurbaşkanı Yardımcımız başta olmak üzere yeniden bir inisiyatif başlatmak istiyoruz. Çünkü zaman hızla ilerliyor. Yeni dönemde inşallah mevzuatına kavuşmuş yeni bir asgari ücret tespit komisyonunu oluşturmuş oluruz. Biz çabalarımız bu. İşçi kesiminin yer almadığı bir asgari ücret tespitinin eksik olduğunu söyledik. Bizim modelimiz açık, biz hükümetimize Almanya modelini önerdik; Almanya modelinde işçi ve işverenler asgari ücreti belirliyorlar. İşveren örgütleri ve işçi örgütleri bir araya geliyorlar; aralarından bir hakem seçiyorlar. Hakem, taraflar uzlaşamazsa devreye giriyor. Uzlaştıkları zaman hükümette bunların anlaştığı asgari ücreti ilan ediyor. Dolayısıyla hükümetin düzenleyici bir rolü var. Ve anlaşılan rakamları kamuoyuyla paylaşmak ve onun gereğini yapmak zorunluluğu hükümetin üzerinde. Bence doğrusu bu. Türkiye'de kamuda asgari ücretle çalışanların sayısı istatistiğe girmeyecek kadar az. Dolayısıyla hükümetin, devletin bu konuda Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gövdesini oluşturmasını biz anlamlı bulmuyoruz. Hükümetin buradan çekilmesini istiyoruz. Burada işçiler ve işverenler bunu belirlemeli ve orada belirlenince hükümet ilan etmeli. Dünya bunu yapıyor. Örneğin Almanya'da bu konuda bir uyuşmazlık da çıkmamış" dedi.

"OCAK ENFLASYONU BİZİ KORKUTTU"

Mahmut Arslan, ocak ayı enflasyonuyla ilgili soruya da "Aslında bütün aralık ayında 0,80 olup da ocak ayında 4,80'e çıkmasını anlayamadığımızı, Orta Vadeli Programı yürütenlerin bununla ilgili bize sağlıklı bir cevap vermesi gerektiğini ifade ettik. Maliye Bakanlığımız bir açıklama yaptı; don olayından bahsetti, kış şartlarından bahsetti. Açıkçası biz bu aradaki 4 puanlık farkı hala anlayabilmiş değiliz. Umarım şubat ayı, mart ayı diğer aylarda bu yüksek enflasyon makul noktaya gelir de hedefleri tutturmuş oluruz. Arzu ettiğimiz bu. Ama ocak ayı bizi gerçekten korkuttu ve bütün yıl için hedeflenenlerin gerçekleşmesinin zor olduğu yönünde bizde de bir kanaat oluştu. Dediğim gibi 4,80'nin gerekçelerini biz tam olarak öğrenemedik. Onu da ilgililerimiz bize anlatırsa ona göre biz bilgi sahibi olmuş olalım" diyerek yanıt verdi.