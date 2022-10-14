HAK-İŞ'ten vergi düzenlemesine ilişkin rapor: 'Vergi oranı yüzde 10 olmalı'

14 Ekim 2022 Cuma, 13:16

HAK-İŞ'ten yapılan açıklamada, Genel Başkan Mahmut Arslan'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine ilişkin olarak hazırlanan raporu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile AK Parti Grup Başkanvekillerine sunduğu bildirildi.

"HAK-İŞ Konfederasyonu Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesine İlişkin Tespitleri ve Önerileri" başlıklı raporda, Erdoğan öncülüğünde yüksek enflasyon karşısında çalışanların korunmasına yönelik birçok tedbirin hayata geçirildiği anımsatıldı.

Temmuzda ücretlere önemli oranda zam yapılmasına karşın ikinci 6 aylık dilimde vergi dilimleri arasındaki farkı belirleyen miktarın değişmediği aktarılan raporda, bu durumun çalışanların eline geçecek net ücretlerde azalma yaşanmasına neden olduğu vurgulandı.

Raporda, ücret gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin, "Acil olarak kriz sürecinde tüm ücretliler üzerinden alınan vergi oranının yüzde 10 olarak belirlenmesi, vergi dilimlerinin son dönemde ücretlere yapılan zam oranlarına paralel olarak yeniden düzenlenmesi ve her bir vergi dilimi miktarının gözden geçirilerek 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 42,5 (6 aylık enflasyon oranı) oranında artırılması gerekmektedir" ifadesine yer verildi.

"TEMEL GİDERLER GELİR VERGİSİ MATRAHINDAN MAHSUP EDİLMELİ"

Aile yükümlülükleri dikkate alınarak, ailelere indirim içeren sürdürülebilir bir vergi sisteminin hayata geçirilmesi talebinin de aktarıldığı raporda, şunlar kaydedildi:

"Ücretli çalışanların da diğer kazanç sahiplerinde olduğu gibi kira, elektrik, doğalgaz, eğitim, sağlık vb. temel giderlerinin gelir vergisi matrahından mahsup edilmesi, vergi dilimlerindeki artış oranının enflasyon oranının üstünde belirlenmesi ve her bir vergi dilimi miktarının aynı oranda artırılması ve aylık gelir vergisi istinası hesaplaması yapılırken asgari ücretin ilgili aydaki gün sayısının dikkate alınmasını talep etmekteyiz."

"DOLAYLI VERGİLERİN AZALTILMALI"

Raporda ayrıca özellikle dar gelirli çalışanların tasarruf yapabilir duruma gelmeleri için tüketim üzerinden alınan vergi yükünün yani dolaylı vergilerin azaltılmasına yönelik politikaların geliştirilmesinin zorunlu olduğu vurgulandı.

Çalışanların vergilendirilmesine ilişkin uygulamada yaşanan sorunların da aktarıldığı raporda, vergi dilimi miktarlarının düşük ve vergi oranlarının yüksek olmasından kaynaklı çalışanların eline geçen net ücretlerin yıl içinde azaldığı, vergi dilimi artış oranının yıllar içinde asgari ücret artış oranının çok gerisinde kaldığı, brüt asgari ücret üzerinden gelir elde eden çalışanların yıl ortasında net asgari ücretin altında ücret aldığı kaydedildi.