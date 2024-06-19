HAK-İŞ'ten vergi raporu

Yayınlanma: 19.06.2024 - 11:29

Güncelleme: 19.06.2024 - 11:29

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, çalışma hayatı ve endüstri ilişkileri konusunda araştırma ve düşünce kuruluşu alanındaki eksikliği gidermek için HAK-İŞ Akademi'yi kurduklarını belirtti.

Akademinin, farklı üniversitelerden, alanında uzman akademisyenleri bünyesinde bulundurduğunu vurgulayan Aslan, HAK-İŞ Akademi'nin ilk çalışmasını vergi sistemi konusunda hazırladığını açıkladı.

Mahmut Arslan, 4 farklı üniversiteden akademisyenin, 6 aylık çalışmayla "refahın adil paylaşımında vergi ve sosyal politikalar" konusunu incelediğini bildirdi.

Türkiye'de mevcut gelir ve servet dağılımının ortaya konulması, oluşturulan milli gelirden değişik toplumsal grupların hakkettiği payı almalarına yönelik, adil ve hakkaniyetli bir vergi sistemi ile sosyal politikaların ortaya konulması amacıyla yola çıktıklarını anlatan Arslan, şöyle devam etti:

"Kıymetli hocalarımız, Türk vergi sistemi konusunda kapsamlı bir rapor hazırladı. Raporda, Türkiye'deki gelir ve servet eşitsizliği ortaya konulup, eşitsizliği giderecek alternatif vergi ve sosyal politikalar konusunda öneriler yer alıyor. Raporumuzu, 26 Haziran'da kamuoyu ile paylaşılacağız. HAK-İŞ olarak, refahın adil paylaşımı konusundaki talebimizi her platformda dile getirmeye devam edeceğiz."

HAK-İŞ Akademi'nin vergi raporunda, Kovid-19 salgının dünyada gelir eşitsizliğini daha da artırdığı, salgının ardından başlayan yüksek enflasyon ve çalışanların gelirlerindeki gerilemenin sürdüğü tespiti yapılıyor.

Raporda, artan enflasyon yükünün ücretli çalışanlar ile toplumun düşük gelir gruplarının geçim koşullarını olumsuz etkilediği belirtilerek, mevcut gelir ve servet eşitsizliğinin toplumsal dokuyu, aile yapısını, toplumdaki suç oranlarını doğrudan etkileyecek düzeyde olduğu, bu nedenle alternatif vergi ve sosyal politikalara ihtiyaç duyulduğu vurgulanıyor.

Türkiye ile gelişmiş ülkelerdeki verilerin karşılaştırıldığı raporda, milli gelirin ve refahın adil dağılımında sosyal politikaların önemine dikkat çekilerek, daha adil vergi politikalarının geliştirilmesini içeren önerilere yer veriliyor.