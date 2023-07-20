Hakan Kara açıkladı: BAE’yle anlaşmada 'faiz sinyali' mi var?

Yayınlanma: 20.07.2023 - 11:01

Güncelleme: 20.07.2023 - 11:01

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Körfez turunun son noktası BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan tarafından El Vatan Sarayı’nda resmi törenle karşılanmıştı.

İki lider arasında toplam 50,7 milyar dolar değerinde anlaşmalar imzalandığı duyurulmuştu.

Anlaşmaların tarihine dikkat çeken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski baş ekonomisti ve Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, konu hakkındaki sosyal medya hesabından yorum yaptı.

Kara'nın tweeti şöyle:

“Körfez ülkeleri ile yapılan anlaşmaların bugüne yetiştirilmesi, muhtemelen Merkez Bankasının PPK toplantısından sonra oluşabilecek olumsuz piyasa tepkisini sınırlamayı amaçlıyor. Bu yönüyle aynı zamanda faiz kararına dair bir sinyal veriyor.”





Körfez ülkeleri ile yapılan anlaşmaların bugüne yetiştirilmesi, muhtemelen Merkez Bankasının PPK toplantısından sonra oluşabilecek olumsuz piyasa tepkisini sınırlamayı amaçlıyor. Bu yönüyle aynı zamanda faiz kararına dair bir sinyal veriyor. — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) July 20, 2023

27 AY SONRA İLK KEZ ARTIŞ YAŞANDI



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu haziran ayı faiz toplantısı için karar geçtiğimiz ay açıklandı. Yeni başkan Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk kez toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 650 baz puan artışla yüzde 15'e yükseltti.

Merkez Bankası böylece 27 ay sonra ilk kez faiz artırmış oldu. Merkez Bankası, faizde yukarı yönlü adım atarak indirim sürecini sonlandırdı. Merkez Bankası, bundan önceki en yüksek politika faizi artışını Mayıs 2018'de 8,5 puanla yapmıştı.

İLK TOPLANTIDAN BU YANA KUR YÜKSELDİ VERGİLER ARTTI

Yeni TCMB yönetiminin ilk toplantısından bu yana kurda hızlı yükseliş dikkat çekerken, enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risk oluşturan vergi artışları gerçekleşmişti. Son 1 ayda Dolar/TL kurunda yaklaşık yüzde 8'e varan yükseliş kaydedildi. Toplantıdan önce birçok ürün grubunda KDV artışı yaşanırken, akaryakıtta yapılan ÖTV artışı da enflasyon açısından öne çıkan sıcak gelişmelerin başında geldi.