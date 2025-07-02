Hakan Kara’dan faiz ve doğalgaz yorumu: 'Fiyatı yüzde 149 artırıldı'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, son doğalgaz zammının ardından önemli değerlendirmelerde bulundu. Kara, “Mart 2024’te faizlerin yüzde 50’ye yükseltildiği tarihten itibaren doğalgaz fiyatlarının yaklaşık yüzde 149 arttığını” sosyal medya hesabından paylaştı.

DOĞALGAZA ZAM GELDİ

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), doğalgaz toptan satış fiyatlarında 2 Temmuz 2025 itibarıyla geçerli olmak üzere yeni bir zam yaptığını duyurdu. Konut tüketicileri için ortalama yüzde 24,6, sanayi tüketicileri için ise yüzde 7,86 oranında artış yapıldı.

POLİTİKA FAİZİ MART 2024’TE YÜZDE 50’YE ÇIKARILDI

Hakan Kara’nın vurguladığı artış, Merkez Bankası’nın mart ayında politika faizini yüzde 50’ye yükselttiği tarihten sonra geçen dört aylık dönemde enerji maliyetlerindeki sert yükselişi ortaya koyuyor. 2023 Haziran ayında Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve başlayan Mehmet Şimşek’in öncülüğünde uygulanan sıkı para politikası kapsamında, politika faizi Mart 2024’te yüzde 50’ye çıkarıldı ve ardından yüzde 46 civarında sabit tutuldu.

MALİYETLERDEKİ ARTIŞ ALIM GÜCÜNÜ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Faiz oranlarının yükselmesine rağmen özellikle enerji ve temel tüketim ürünlerinde fiyat artışları devam ediyor. Bu durum, yurttaşların alım gücünde zorluk yaratmaya devam ediyor.