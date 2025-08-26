Hakem Kurulu’nda huzur hakkından doğan ücretler asgari ücretten daha fazla!

Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, toplu sözleşme görüşmeleri sonuçsuz kalınca devreye giren Kamu Hakem Kurulu’nda bulunan isimlerin 5 gün sürecek toplantı sonucunda alacağı ücretleri açıkladı. Net asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak hesaplandığı Türkiye koşullarında dikkat çeken ücretlere tepki gösteren Hamzaçebi, huzur hakkı kapsamında Sayıştay Başkanı Metin Yener’in 29 bin 255, diğer üyelerin ise 26 bin 330 lira alacağını belirtti.

Toplu sözleşme görüşmeleri sonuçsuz kalınca devreye giren Kamu Hakem Kurulu, kamu çalışanlarına zam oranlarına yönelik üçüncü görüşmesini dün gerçekleştirdi. Yaklaşık üç saat süren toplantıda, yine sonuç çıkmadı. Toplantıda zam teklifinin konuşulmadığı, teklifin bugün masaya geleceği öğrenildi. 4’üncü toplantı, bugün saat 14.00’te gerçekleştirilecekken, kurulda yer alan isimlerin toplamda 5 gün yapacakları çalışma sonrasında alacakları huzur hakkından doğan ücretleri dikkat çekti. Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, Sayıştay Başkanı Metin Yener’in başkanlık ettiği kurul üyelerinin aldığı ücretleri gündeme getirdi. Hamzaçebi, Hakem Kurulu başkan ve üyelerinin alacağı huzur hakkı ücretinin hesaplamasını yaparak huzur hakkı kapsamında Başkan Yener’in 5 günlük çalışma sonucunda 29 bin 255 lira, diğer kurul üyelerinin ise 26 bin 330 lira alacağını açıkladı. Net asgari ücretin 22 bin 104 lira olduğu Türkiye şartlarında kurul üyelerinin huzur hakkıyla 5 günde asgari ücretten fazla ücret almaları dikkat çekti.

‘KANUN GEREĞİ TİYATRO OYNANIYOR’

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hamzaçebi, Hakem Kurulu’nun ilk gün 2 buçuk saat, ikinci gün 50 dakika toplanıp dağıldığını anımsattı. Hamzaçebi, “25 milyonu doğrudan ve dolaylı olarak ilgilendiren bu kadar önemli bir konunun kurulda gün boyu tartışılmaması, kısa zaman aralıklarla bir çay kahve içme zaman diliminde şeklen bir araya gelinmesi aslında Sayıştay Başkanı dâhil kurula katılan bütün üyelerin amacının 5 günlük toplantı huzur ücretini almak olduğunu gösteriyor” dedi. Hamzaçebi, kurul üyelerinin aldığı ücretlere şu tepkiyi gösterdi:

“Toplu Sözleşme sürecinde olduğu gibi Hakem Kurulunda bile kanun gereği tiyatro oynanıyor. Karar baştan belli. Amaç rolleri gereği hükümetin teklifini onaylamak ve huzur ücreti almak. Buna ek olarak Hakem Kurulu çalışmalarına katılacak olanların ağırlama, konaklama, yolluk ve gündelikleri ile diğer her türlü giderleri sekretarya hizmetlerini yürüten kurum bütçesinden karşılanacak. Toplantıya üye göndermeyen Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu haricinde Cumhurbaşkanının atadığı üyeler ile üyesinin hakkını savunmayan masada, alanda sesi çıkmayan sendika temsilcileri cebini düşünürken memuru ve emeklisini düşünen yok.”