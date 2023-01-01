Hakları için fabrika önlerinde mücadele edenler: Çocuklarımızın geleceği için buradayız

01 Ocak 2023 Pazar, 02:00

Türkiye’nin dört bir yanında düşük ücretler ve yüksek enflasyon nedeniyle geçinemeyen işçiler çalıştıkları fabrikalarda hakları için mücadele ediyor. Emeklerinin karşılığını isteyen işçiler yeni yılda da sürecek direnişlerini Cumhuriyet’e anlattı.

Kocaeli’nde kâğıt ve karton üretimi yapan Kartonsan Fabrikası’nda yaklaşık altı aydır süren toplusözleşme görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine, 168 işçinin başlattığı grev bugün 11’nci gününde.

Grevdeki işçilerden Mustafa Gürel, “Yeni yıldan beklentimiz işçilerin ailesinin geçimini sağlayabileceği düzeyde ücreti, yani emeğimizin karşılığını almak. Biz çocuklarımızın geleceği için buradayız” dedi. 18 yıldır Kartonsan’da çalışan Ahmet Uysal ise “Bu ekonomik kriz ortamında yaşamımızı idame ettiremiyoruz. Yeni yıl emekçinin yılı olsun” ifadelerini kullandı.

DÖRT YANDA MÜCADELE