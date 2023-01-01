Hakları için fabrika önlerinde mücadele edenler: Çocuklarımızın geleceği için buradayız
Türkiye’nin dört bir yanında emekçiler yeni yılda da hakları için direniyor. İşçiler, “Yeni yıl emekçinin yılı olsun” dedi.
Türkiye’nin dört bir yanında düşük ücretler ve yüksek enflasyon nedeniyle geçinemeyen işçiler çalıştıkları fabrikalarda hakları için mücadele ediyor. Emeklerinin karşılığını isteyen işçiler yeni yılda da sürecek direnişlerini Cumhuriyet’e anlattı.
Kocaeli’nde kâğıt ve karton üretimi yapan Kartonsan Fabrikası’nda yaklaşık altı aydır süren toplusözleşme görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine, 168 işçinin başlattığı grev bugün 11’nci gününde.
Grevdeki işçilerden Mustafa Gürel, “Yeni yıldan beklentimiz işçilerin ailesinin geçimini sağlayabileceği düzeyde ücreti, yani emeğimizin karşılığını almak. Biz çocuklarımızın geleceği için buradayız” dedi. 18 yıldır Kartonsan’da çalışan Ahmet Uysal ise “Bu ekonomik kriz ortamında yaşamımızı idame ettiremiyoruz. Yeni yıl emekçinin yılı olsun” ifadelerini kullandı.
DÖRT YANDA MÜCADELE
- İzmir Torbalı’da Philip Morris’e bağlı taşeron firma Euroserve sigara fabrikası işçileri DİSK/Gıda-İş Sendikası’na üye oldukları için atıldı. İşçilerin direnişi 104 gündür sürüyor.
- Eskişehir’de Atışkan Alçı’da, Türk-İş’e bağlı Kristal-İş Sendikası üyesi işçilerin grevi 185’nci gününde. Talepleri karşılanana kadar mücadele edeceklerini belirten işçiler, sendikayla masaya oturulmasını istiyor.
- İstanbul Finans Merkezi’ndeki Merkez Bankası binasını yapan Limak Holding’e bağlı taşeron AS Teknoloji’de çalışan işçiler, hakları için şantiyede direnişe başlattı. İnşaat işçilerinin mücadelesi 6’ncı gününde sürüyor.
- Kocaeli’nde Pulver Kimya’da sendikalaştıkları için atılan Petrol-İş üyesi 3 işçinin kapı önünde başlattığı direniş 151’nci gününe girdi.
- İstanbul’daki Ambarlı Limanı’nda Marport firmasının taşeronu Karhan Gümrük’te çalışan 70 işçi de önceki gün sendikalaştıkları için işten atıldı. Liman-İş Sendikası üyesi işçiler Marport önünde yaptıkları açıklamayla liman önünde direnişe başladıklarını duyurdu.
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