İzmir'deki 'vinç' faciasında ölen 6 işçiden 3’ünün kimliği tespit edildi: Kahreden ayrıntılar ortaya çıktı...
İzmir'deki bir otel inşaatında devrilen vinçten kopan parçaların şantiyedeki konteynerin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybeden 6 işçiden 3'ünün isimleri belli oldu. Kimlikleri tespit edilen işçilerin Yıldırım Sarı, Fesih Çiftçi ve Baykal Gürbüz olduğu belirtildi. Yıldırım Sarı'nın inşaatta kardeşi Kenan Sarı ile birlikte konteynerde bulunduğu, vinçin arka ağırlığının Yıldırım Sarı’nın kaldığı tarafa düştüğü ifade edildi.
Bornova ilçesi Kamil Tunca Caddesi'nde, 30 Aralık Cuma saat 17.30 sıralarında bir otel inşaatında yükseltilmek istenen vinç, bilinmeyen nedenle yapıya doğru devrildi. Bu sırada vincin arka ağırlığı, şantiyede işçilerin yatakhane olarak kullandığı konteynerin üzerine düştü.
İLK ETAPTA 4 İŞÇİNİN CESEDİNE ULAŞILDI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk etapta 4 işçinin cesedine ulaşılırken, yaralanan 2 işçi ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kayıp olan 2 işçinse enkazda arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Enkazın kaldırılması için olay yerine ilave vinç getirildi. AFAD ve itfaiye ekipleri, koordineli çalışma başlattı.
YAKLAŞIK 10 SAAT SONRA CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI
Ekiplerin hummalı çalışması sonucu yaklaşık 10 saat sonra enkaz altında kalan işçilerin cansız bedenlerine ulaşıldı. İşçilerin cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.
KONTEYNERİN TAŞINMASINI TALEP ETTİKLERİ İLERİ SÜRÜLDÜ
Bu arada, otel inşaatında çalışan işçilerin, yatakhane olarak kullandıkları konteynerlerin inşaat alanının yakınında bulunmasının güvenliği olmadığını, düşebilecek herhangi bir parçanın can güvenliğini tehdit edebileceğini belirterek başka bir yere taşınmasını talep ettikleri ileri sürüldü.
Ölen 6 kişiden 3’ünün isimleri belli oldu. Kimlikleri tespit edilen işçilerin Yıldırım Sarı, Fesih Çiftçi ve Baykal Gürbüz olduğu belirtildi. Kaza sonrası cesetleri İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan diğer işçilerin kimlik tespit çalışmalarının da sürdüğü bildirildi.
AĞABEYİ YAŞAMINI YİTİRDİ, KENDİ KURTULDU
Kazada yaşamını yitiren işçilerden Yıldırım Sarı'nın aynı inşaatta kardeşi Kenan Sarı ile birlikte çalıştığı belirtildi. Olay sırasında Kenan Sarı'nın ağabeyi Yıldırım Sarı ile birlikte konteynerde olduğu, vinçin arka ağırlığının ağabeyinin kaldığı tarafa düştüğü ifade edildi.
Kenan Sarı yara almazken, ağabeyi Yıldırım Sarı’nın ise yaklaşık 10 saat sonra enkazdan cansız bedeni çıkarıldı.
2 AY ÖNCE BABA OLMUŞ
İşçilerden Baykal Gürbüz'ün evli ve 2 çocuk babası olduğu bildirildi. Gürbüz'ün, yaklaşık 2 ay önce eşinin doğum yaptığı, ikinci kez baba olduğu ifade edildi. Ölen Fesih Çiftçi'nin de Gürbüz gibi evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
İzmir Adli Tıp Kurumu’nda otopsi işlemleri süren diğer 3 işçinin de kimlik tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
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