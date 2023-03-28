Hakları için üretimi durduran Mata işçileri Bakanlık önünde!

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 17:00

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 17:03

İstanbul'un Tuzla ilçesinde bulunan Mata Otomotiv Fabrikası’nda çalışan ve geçen haftalarda özlük hakları için üretimi durduran işçilerin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı binası önünde basın açıklaması yaptı.

Direnişlerinde 28. günü geride bırakan işçiler, hakları için mücadeleye devam edeceklerini aktardı.

"TALEPLERİMİZİ DUYURMAMIZI ENGELLEDİLER"

DİSK Genel Sekreteri ve Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, işçiler adına söz alarak, şu ifadeleri kullandı:

"Dün Tuzla'da, Mata Otomotiv işyerinden atılan arkadaşlarımızla birlikte Ankara'ya bir yürüyüş gerçekleştirmek istedik. Ama maalesef ki; hepinizin de bildiği gibi, Türkiye tam bir 'partonlar cenneti' oldu. Bakanlıklarından tutun da milletvekillerine kadar büyük bir çoğunluğunun sermayenin sözcüsü olduğu bir hükümet tarafından uzun yıllardır yönetilen bir ülke haline geldik. Bu nedenle de bize adım attırmadılar. Ankara'daki yetkililere haklı taleplerimizi duyurmamızı da, önümüzü keserek engellediler. Bugün ise arkadaşlarımızın kararlı duruşu sonrasında Ankara'ya geldik. Bekliyoruz, gerçekten de Çalışma Bakanlığımız gereken girişimlerde bulunacak ve işverenin hukuksuz tutumuna karşı bir yaptırım uygulayacak mı? Umarız, arkadaşlarımızın mağduriyetlerinin çözümü konusunda da Bakanlık üzerine düşen görevi yerine getirir."

DİSK Genel Sekreteri ve Genel Başkanımız Adnan SERDAROĞLU, Mata Otomotiv işçileriyle birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklaması düzenliyor. pic.twitter.com/kdrEPhS6eq — BİRLESİK METAL-İŞ (@BirlesikMetal) March 28, 2023

YÜRÜYÜŞLERİ ENGELLENMİŞTİ!

Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi olan Mata Otomotiv fabrikası işçileri, işveren tarafından talepleri karşılanmadığı için 27 Şubat tarihinde üretimi durdurmuştu.

İşten atılan 600 işçi ve sendika yöneticileri, dün Ankara'ya yürüme kararı almıştı.

Ancak işçiler henüz yürüyüşe geçmeden önleri çevik kuvvet tarafından kesilmişti. İşçiler de yürüyüşlerinin engellenmesine sloganlarla karşılık vermişti.

İŞÇİLER NE TALEP EDİYOR?

Tesla, Bentley, Jaguar, Audi gibi firmalara üretim yapan Mata Otomotiv Fabrikası'nda çalışan işçiler, ek zam ve insanca çalışma koşulları talebiyle 28 gündür direnişlerini sürdürüyor.