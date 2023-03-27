Ankara'ya yürümek isteyen Mata Otomotiv işçileri polis ablukasında

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 10:49

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 10:59

İstanbul'un Tuzla ilçesinde bulunan Mata Otomotiv’de çalışan işçilerinin insanca çalışma koşulları talebiyle başlattığı iş bırakma eylemi 27. gününde büyüyor.

İşçilerin örgütlü olduğu Birleşik Metal-İş Sendikası konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"İşten atılan 600 işçi ve sendikamızın yöneticileri, 27 Mart Pazartesi günü saat 07.00’da İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest bölgesi önünde toplanmaya başlayacak ve Saat 10.00’da Ankara yürüyüşünü başlatacaklardır. Mata işçilerinin insanca çalışma koşulları ve ek zam talebiyle başlattıkları direnişleri, bir ekmek ve onur kavgasına dönüştü. Değerli basın mensuplarını ve tüm kamuoyunu bu onurlu direnişte bizlere destek vermeye davet ediyoruz."

Sendikanın çağrısı üzerine işçiler, Mata Otomotiv işçileri de seslerini daha da yükseltmek ve taleplerini siyasi partilere ve bakanlıklara bildirmek üzere Ankara’ya yürüyüşe geçmek için Tuzla Serbest Bölge önünde toplandı.

Ancak işçiler henüz yürüyüşe geçmeden önleri çevik kuvvet tarafından kesildi. İşçiler yürüyüşlerinin engellenmesine sloganlarla karşılık verdi. İşçilerin bekleyişi sürüyor.