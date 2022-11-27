Haksız vergi iadesi almaya çalışanlarla ceza yağdı
Yapılan incelemeler sonucunda vergi kaçakçılığı nedeniyle ilgili kişiler hakkında 2 bin 916 adet vergi suçu raporu düzenleyerek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduklarını ifade eden Nureddin Nebati, "Vergi kaçakçılığı yoluyla haksız vergi iadeleriyle kamuyu zarara uğratmaya çalışanlarla etkin mücadeleye yönelik vergi incelemeleri ve denetimlerine devam edeceğiz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, müfettişlerin incelemeleri sonucunda vergi kaçakçılığı nedeniyle 4,5 milyar lirayı aşan tutarda vergi iade talebini reddederek geri aldıklarını belirterek, "Yapılan incelemeler sonucunda vergi kaçakçılığı nedeniyle ilgili kişiler hakkında 2 bin 916 adet vergi suçu raporu düzenleyerek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk." ifadesini kullandı.
Nebati, sosyal medya hesabından haksız vergi iadesi almaya çalışanlarla ilgili paylaşımda bulundu.
Bakanlığın vergi müfettişlerinin, terörün finansmanını önleme ve vergi kaçakçılığı yoluyla haksız vergi iadesi almaya çalışanlarla mücadelede yoğun çaba göstermeye devam ettiğini bildiren Nebati, "Bu doğrultuda Bakanlığımızca yapılan analizler sonucunda talep ettiği veya aldığı vergi iadeleri riskli olduğu değerlendirilen mükellefler hakkında vergi incelemeleri yürütüyoruz." ifadesini kullandı.
Nebati, yürüttükleri vergi incelemeleri ve denetimlerde, masumiyet karinesini gözeterek, 85 milyon vatandaşın emanetinin bilincinde olarak, Hazinenin vergi kaybına neden olacak tüm vergi kaçakçılığı girişimleriyle mücadele edeceklerini vurguladı.
Vergi müfettişlerince son yıllarda yapılan vergi incelemeleri sonucunda, vergi kaçakçılığı nedeniyle, 4,5 milyar lirayı aşan tutarda vergi iade talebini reddederek geri aldıklarını belirten Nebati, şunları kaydetti:
"İlgililer hakkında 12 milyar lirayı aşan tutarda vergi ve ceza önerdik. Yapılan incelemeler sonucunda vergi kaçakçılığı nedeniyle ilgili kişiler hakkında 2 bin 916 adet vergi suçu raporu düzenleyerek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Yaptığımız düzenlemeler ve teşviklerle yatırımı, üretimi, istihdamı ve ihracatı desteklemeye devam ederken, vergi kaçakçılığı yoluyla haksız vergi iadeleriyle kamuyu zarara uğratmaya çalışanlarla etkin mücadeleye yönelik vergi incelemeleri ve denetimlerine devam edeceğiz."
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