Halk Ekmekler maliyetlere yenik düştü: Zam haberleri peş peşe geldi
Bu gün birçok Halk Ekmek'ten zam haberi peş peşe geldi. Artan maliyetler sebebiyle daha fazla zam yapmadan satış yapamacağını belirten Niğde, Ankara, İzmir ve Ankara'daki Halk Ekmekler zam haberlerini duyurdular.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, aşırı artan maliyetler sebebiyle Halk Ekmek'te satılan ekmeklere zam yapıldığını duyurdu.
Halk Ekmek'in sattığı ekmekler yüzde 20 artışla 2.5 liradan 3 liraya yükseldi.
Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada artan maliyetlere dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:
"İzmirliye ucuz ve sağlıklı ekmek ulaştırmak için üretip Halk Ekmek Büfeleri'nde kâr gözetmeden sattığımız ekmek fiyatında aşırı artan maliyetler nedeniyle düzenleme yapmak zorunda kaldık. 08.08.2022 Pazartesi gününden itibaren ekmeğimizin fiyatı 2,5 lira yerine 3 lira olacaktır."
AKSARAY'DA HALK EKMEĞE ZAM GELDİ
Aksaray’da toplanan Ekmek Fiyat Komisyonu ekmeğe zam kararı aldı. 200 gram ekmeğin fiyatının 3 liradan 3 buçuk liraya, halk emeğin fiyatının ise 2 lira 10 kuruştan üç liraya çıkmasına karar verildi.
ANKARA DA ARTAN MALİYETLER SEBEBİYLE ZAM YAPTI
Ankara Büyükşehir Belediyesi, halen 2 liraya satışı yapılan Halk Ekmek'in ürettiği 250 gram ekmeğin perakende satış fiyatının 8 Ağustos Pazartesi'nden itibaren 3 lira olarak belirlendiğini bildirdi.
Büyükşehirden yapılan açıklamada, her gün yaklaşık 1 milyon adet üretilen 250 gram Halk Ekmek ile yurttaşların bütçesine önemli katkı sağlandığı belirtildi.
ZARARINA SATIŞLARIN SÜRDÜRÜLDÜ
Maliyetlerin sürekli artmasına rağmen uzun süre Halk Ekmek'te fiyat artışı yapılmadığı ve un stoku bitene dek zararına satışların sürdürüldüğü aktarılan açıklamada, önceki fiyat artışının yaşandığı 2 Mart 2022 tarihinden bu yana unda yüzde 80, mayada yüzde 81, elektrikte yüzde 67, doğalgazda yüzde 75, işçilikte yüzde 37, nakliye/büfe payı maliyetinde yüzde 39 ve diğer kalemlerde (amortisman, bakım vb.) yüzde 17 fiyat artış yaşandığı ifade edildi.
NİĞDE ZAM HABERİNİ DÜN VERDİ
Niğde’de geçen ay 200 gram ekmeğin fiyatının 3,5 TL’ye çıkmasının ardından, Niğde Belediyesi ekmek fiyatında değişikliğe gitmemiş, 1,75 TL’den ekmek satmaya devam etmişti.
Halk ekmeğe zam yapılması konusu Niğde Belediyesi ağustos ayı meclis toplantısında görüşüldü. Yapılan görüşmede halk ekmeğe zam yapılması kabul edilirken, halk ekmeğin 2,5 TL’den satılmasına karar verildi.
Halk ekmek, bugün zamlı fiyattan satışa başladı.
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