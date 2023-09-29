TARKM hisseleri yüzde 279 değer kazandı

Yayınlanma: 29.09.2023 - 14:32

Güncelleme: 29.09.2023 - 14:32

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret AŞ, 31 Ağustos 2023 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu kararıyla halka arz edilmesi onaylanmıştı.

TARKM hisseleri, 5-6 Eylül 2023 tarihlerinde halka arz edilmiş ve Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamıştı.

Şirket hisselerinin yükselişi durduralamıyor.

halkaarz.net’in aktardığına göre 12 Eylül’den bu yana tavandan işlem gören TARKM hisseleri, halka arz edildiğinden beri yüzde 279 yükseldi.

Hisseler şu an 407,5 liradan işlem görüyor.