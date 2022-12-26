Halka arz patlaması...2022’de 41 şirket halka arz edildi: 2023’te hangi şirketler borsaya girecek?
2022'de 41 şirket halka arz edildi. Geçen yıl yani 2021'de 52 şirket halka arz olmuştu. 2023 halka arz olacak şirketler de geçen seneki halka arz edilen şirket sayısındaki artışla beraber yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. İşte yatırımlar için Halka arz 2023 listesi!
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yılbaşından itibaren yüzde 168 getiriyle dünya genelinden pozitif ayrışırken, son iki ayda yüzde 57 kazançla 2000' yılından’den bu yana en güçlü iki aylık performansını sergiledi.
BIST 100 endeksi bu dönemde dolar bazında yüzde 56 yükseldi. Buna rağmen endeks, dolar bazlı rekorundan uzakta.
Artış nedeniyle borsa, enflasyondan korunmak isteyenlerin de merkezi oldu.
2022 YILINDA 41 ŞİRKET HALKA ARZ EDİLDİ
Veri Analiz Platformu (VAP) istatistiklerine göre, Borsa İstanbul’daki yerli yatırımcı sayısı, 30 Kasım itibariyle 3,3 milyonu aştı.
Bu tablo, halka arzlar açısından uygun bir ortam yarattı. Halka arzların bazıları olumlu piyasa koşullarına, bazılarıysa düzeltme dönemlerine denk geldi.
Halka arz 2023 listesi ile bu sene halka arz olacak şirketler araştırılırken bir yandan Borsa İstanbul'da halka arz rüzgarı esmeye de devam ediyor.
2022 yılında şimdiye kadar 41 şirket halka arz edildi. Bunun yanı sıra bu sene birçok şirketin daha halka arz edilmesi bekleniyor.İşte halka arz takvimi ile halka arz olacak şirketler listesi...
HALKA ARZ TAKVİMİ 2022 - 2023
- ASTOR / Astor Enerji A.Ş. / Hazırlanıyor...
- SOKE / Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş. / 4-5-6 Ocak 2023
- SDTTR / SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. / 28-29 Aralık 2022
- ONCSM / Oncosem Onkolojik Sistemler San. ve Tic. A.Ş. / 28-29 Aralık 2022
- EYGYO / EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. / 22-23 Aralık 2022
- TERA / Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / 15-16 Aralık 2022
- AHGAZ / Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. / 14-15-16 Aralık 2022
- BRKVY / Birikim Varlık Yönetim A.Ş. / 8-9 Aralık 2022
- PLTUR / Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. / 8-9 Aralık 2022
- SNICA / Sanica Isı Sanayi A.Ş. / 15-16-17-18 Kasım 2022
- OZSUB / Özsu Balık Üretim A.Ş. / 22-23 Kasım 2022
- ALFAS / Alfa Solar Enerji San. ve Tic. A.Ş. / 9-10-11 Kasım 2022
- AZTEK / Aztek Teknoloji Ürünleri A.Ş. / 10-11-12 Ağustos 2022
- HKTM / Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi San. ve Tic. A.Ş. / 10-11-12 Ağustos 2022
- BARMA / Barem Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. / 3-4 Ağustos 2022
- OBASE / Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizm. Tic. A. Ş. / 28-29 Temmuz 2022
- KRPLS / Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri San. ve Dış Ticaret A.Ş. / 20-21-22 Temmuz 2022
- KLRHO / Kiler Holding A.Ş. / 30 Haziran - 1 Temmuz 2022
- RUBNS / Rubenis Tekstil San. Tic. A.Ş. / 29-30 Haziran 2022
- KCAER / Kocaer Çelik San. ve Tic. A.Ş. / 22-23-24 Haziran 2022
- PRDGS / Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. / 9-10 Haziran 2022
- MAKIM / Makim Makina Teknolojileri San. Tic. A.Ş. / 9-10 Haziran 2022
- SEGYO / Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. / 1-2 Haziran 2022
- EUREN / Europen Endüstri İnşaat San. ve Tic. A.Ş. / 2-3 Haziran 2022
- SUNTK / Sun Tekstil San. ve Tic. A.Ş. / 11-12-13 Mayıs 2022
- YYLGD / Yayla Agro Gıda Sanayi ve Nakliyat A.Ş. / 11-12-13 Mayıs 2022
- BMSTL / Bms Birleşik Metal San. ve Tic. A.Ş. / 21-22 Nisan 2022
- IMASM / İmaş Makine Sanayi A.Ş. / 20-21-22 Nisan 2022
- KMPUR / Kimteks Poliüretan San. ve Tic. A.Ş. / 20-21-22 Nisan 2022
- CONSE / Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. / 14-15 Nisan 2022
- SUWEN / Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. / 13-14-15 Nisan 2022
- LIDER / LDR Turizm A.Ş. / 29-30 Mart 2022
- SMRTG / Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Ar-Ge Üretim San. ve Tic. A.Ş. / 16-17-18 Mart 2022
- ENSRI / Ensari Deri Gıda San. ve Tic. A.Ş. / 16-17 Mart 2022
- GRSEL / Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Tic. A.Ş. / 3-4 Mart 2022
- GZNMI / Gezinomi Seyahat Turizm Tic. A.Ş. / 1-2 Mart 2022
- KLSYN / Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. / 24-25 Şubat 2022
- HTTBT / Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. / 23-24-25 Şubat 2022
- INVES / Investco Holding A.Ş. / 22-23 Şubat 2022
- DAPGM / Dap Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. / 15-16-17-18 Şubat 2022
- HUNER / Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. / 15-16 Şubat 2022
- PNLSN / Panelsan Çatı Cephe Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. / 9-10-11 Şubat 2022
HALKA ARZ OLMASI BEKLENEN ŞİRKETLER 2023
- CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.
- Koza Polyester San. ve Tic. A.Ş.
- Eksun Gıda Tarım San. ve Tic. A.Ş.
- Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.
- Kaymet Metal İmalat San. ve Tic. A.Ş.
- HDM Çelik Boru San. ve Tic. A.Ş.
- Kıraç Galvaniz San. ve Tic. A.Ş.
- Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
- Netcad Yazılım A.Ş.
- Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.
- Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş.
- OutMedya İletişim A.Ş.
- Destek Finans Faktoring A.Ş.
- Maçkolik İnternet Hizmetleri Tic. A.Ş.
- Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş.
- Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş.
- Bülbüloğlu Vinç San. ve Tic. A.Ş.
- Graınturk Tarım A.Ş.
- Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.
- Tezkim Tarımsal Kimya San. ve Tic. A.Ş.
- Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.
- Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.
- IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.
- Güllük Mandalya Turizm Liman İşletmeleri A.Ş.
- SMM Tekstil A.Ş.
- Sümer Faktoring A.Ş.
- Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri San. Tic. A.Ş.
- Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş.
- Omega Elektrik Pano A.Ş.
- Tarkim Bitki Koruma San. ve Tic. A.Ş. / ERTELENDİ
- Balsu Gıda San. ve Tic. A.Ş. / ERTELENDİ
- Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş. / REDDEDİLDİ
HALKA ARZ NEDİR?
Bir şirketin paylarının BIST Pay Piyasası'nda işlem görebilmesi için yatırımcılara çağrı ve ilan yoluyla satışı yapılarak halka arz edilmelidir. Şirketler finansman kaynağı, likidite, kurumsallaşma, tanıtım ve itibar sağlamak amacıyla halka açılırlar.
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