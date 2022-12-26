Halka arz patlaması...2022’de 41 şirket halka arz edildi: 2023’te hangi şirketler borsaya girecek?

26 Aralık 2022 Pazartesi, 15:43

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yılbaşından itibaren yüzde 168 getiriyle dünya genelinden pozitif ayrışırken, son iki ayda yüzde 57 kazançla 2000' yılından’den bu yana en güçlü iki aylık performansını sergiledi.

BIST 100 endeksi bu dönemde dolar bazında yüzde 56 yükseldi. Buna rağmen endeks, dolar bazlı rekorundan uzakta.

Artış nedeniyle borsa, enflasyondan korunmak isteyenlerin de merkezi oldu.

2022 YILINDA 41 ŞİRKET HALKA ARZ EDİLDİ

Veri Analiz Platformu (VAP) istatistiklerine göre, Borsa İstanbul’daki yerli yatırımcı sayısı, 30 Kasım itibariyle 3,3 milyonu aştı.

Bu tablo, halka arzlar açısından uygun bir ortam yarattı. Halka arzların bazıları olumlu piyasa koşullarına, bazılarıysa düzeltme dönemlerine denk geldi.

Halka arz 2023 listesi ile bu sene halka arz olacak şirketler araştırılırken bir yandan Borsa İstanbul'da halka arz rüzgarı esmeye de devam ediyor.

2022 yılında şimdiye kadar 41 şirket halka arz edildi. Bunun yanı sıra bu sene birçok şirketin daha halka arz edilmesi bekleniyor.İşte halka arz takvimi ile halka arz olacak şirketler listesi...

HALKA ARZ TAKVİMİ 2022 - 2023

ASTOR / Astor Enerji A.Ş. / Hazırlanıyor...

SOKE / Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş. / 4-5-6 Ocak 2023

SDTTR / SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. / 28-29 Aralık 2022

ONCSM / Oncosem Onkolojik Sistemler San. ve Tic. A.Ş. / 28-29 Aralık 2022

EYGYO / EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. / 22-23 Aralık 2022

TERA / Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / 15-16 Aralık 2022

AHGAZ / Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. / 14-15-16 Aralık 2022

BRKVY / Birikim Varlık Yönetim A.Ş. / 8-9 Aralık 2022

PLTUR / Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. / 8-9 Aralık 2022

SNICA / Sanica Isı Sanayi A.Ş. / 15-16-17-18 Kasım 2022

OZSUB / Özsu Balık Üretim A.Ş. / 22-23 Kasım 2022

ALFAS / Alfa Solar Enerji San. ve Tic. A.Ş. / 9-10-11 Kasım 2022

AZTEK / Aztek Teknoloji Ürünleri A.Ş. / 10-11-12 Ağustos 2022

HKTM / Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi San. ve Tic. A.Ş. / 10-11-12 Ağustos 2022

BARMA / Barem Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. / 3-4 Ağustos 2022

OBASE / Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizm. Tic. A. Ş. / 28-29 Temmuz 2022

KRPLS / Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri San. ve Dış Ticaret A.Ş. / 20-21-22 Temmuz 2022

KLRHO / Kiler Holding A.Ş. / 30 Haziran - 1 Temmuz 2022

RUBNS / Rubenis Tekstil San. Tic. A.Ş. / 29-30 Haziran 2022

KCAER / Kocaer Çelik San. ve Tic. A.Ş. / 22-23-24 Haziran 2022

PRDGS / Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. / 9-10 Haziran 2022

MAKIM / Makim Makina Teknolojileri San. Tic. A.Ş. / 9-10 Haziran 2022

SEGYO / Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. / 1-2 Haziran 2022

EUREN / Europen Endüstri İnşaat San. ve Tic. A.Ş. / 2-3 Haziran 2022

SUNTK / Sun Tekstil San. ve Tic. A.Ş. / 11-12-13 Mayıs 2022

YYLGD / Yayla Agro Gıda Sanayi ve Nakliyat A.Ş. / 11-12-13 Mayıs 2022

BMSTL / Bms Birleşik Metal San. ve Tic. A.Ş. / 21-22 Nisan 2022

IMASM / İmaş Makine Sanayi A.Ş. / 20-21-22 Nisan 2022

KMPUR / Kimteks Poliüretan San. ve Tic. A.Ş. / 20-21-22 Nisan 2022

CONSE / Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. / 14-15 Nisan 2022

SUWEN / Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. / 13-14-15 Nisan 2022

LIDER / LDR Turizm A.Ş. / 29-30 Mart 2022

SMRTG / Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Ar-Ge Üretim San. ve Tic. A.Ş. / 16-17-18 Mart 2022

ENSRI / Ensari Deri Gıda San. ve Tic. A.Ş. / 16-17 Mart 2022

GRSEL / Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Tic. A.Ş. / 3-4 Mart 2022

GZNMI / Gezinomi Seyahat Turizm Tic. A.Ş. / 1-2 Mart 2022

KLSYN / Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. / 24-25 Şubat 2022

HTTBT / Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. / 23-24-25 Şubat 2022

INVES / Investco Holding A.Ş. / 22-23 Şubat 2022

DAPGM / Dap Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. / 15-16-17-18 Şubat 2022

HUNER / Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. / 15-16 Şubat 2022

PNLSN / Panelsan Çatı Cephe Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. / 9-10-11 Şubat 2022

HALKA ARZ OLMASI BEKLENEN ŞİRKETLER 2023

CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.

Koza Polyester San. ve Tic. A.Ş.

Eksun Gıda Tarım San. ve Tic. A.Ş.

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.

Kaymet Metal İmalat San. ve Tic. A.Ş.

HDM Çelik Boru San. ve Tic. A.Ş.

Kıraç Galvaniz San. ve Tic. A.Ş.

Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri San. Tic. A.Ş.

Netcad Yazılım A.Ş.

Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.

Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş.

OutMedya İletişim A.Ş.

Destek Finans Faktoring A.Ş.

Maçkolik İnternet Hizmetleri Tic. A.Ş.

Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş.

Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş.

Bülbüloğlu Vinç San. ve Tic. A.Ş.

Graınturk Tarım A.Ş.

Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.

Tezkim Tarımsal Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.

Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.

IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.

Güllük Mandalya Turizm Liman İşletmeleri A.Ş.

SMM Tekstil A.Ş.

Sümer Faktoring A.Ş.

Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri San. Tic. A.Ş.

Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş.

Omega Elektrik Pano A.Ş.

Tarkim Bitki Koruma San. ve Tic. A.Ş. / ERTELENDİ

Balsu Gıda San. ve Tic. A.Ş. / ERTELENDİ

Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş. / REDDEDİLDİ

HALKA ARZ NEDİR?

Bir şirketin paylarının BIST Pay Piyasası'nda işlem görebilmesi için yatırımcılara çağrı ve ilan yoluyla satışı yapılarak halka arz edilmelidir. Şirketler finansman kaynağı, likidite, kurumsallaşma, tanıtım ve itibar sağlamak amacıyla halka açılırlar.