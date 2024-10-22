ABD temyiz mahkemesi Halkbank davasında yargılanma kararını verdi: Kara para aklama iddiası...

Yayınlanma: 22.10.2024 - 17:27

Güncelleme: 22.10.2024 - 17:48

ABD temyiz mahkemesi, Halkbank’ın İran yaptırımları davasında dokunulmazlık talebini reddetti. Mahkeme, Halkbank'ın suç teşkil eden ticari faaliyetlerle ilgili yargılanmaktan muaf tutulamayacağına karar verdi.

KARA PARA AKLAMA İDDİASI

2019'da ABD savcıları, Halkbank'ı İran’ın yaptırımlardan kaçınmasına yardımcı olmakla suçlayarak, banka dolandırıcılığı, kara para aklama ve komplo iddialarını öne sürdü. Savcılara göre, Halkbank, İran'ın petrol gelirlerini altın ve nakde dönüştürmek için paravan şirketler kullanmış ve sahte gıda sevkiyatlarıyla bu işlemleri gizlemişti. Banka ise suçlamaları reddetti.

Dava, ABD-Türkiye ilişkilerinde gerilime yol açarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan suçlamaları "hukuksuz ve çirkin" olarak nitelendirmişti.

HALKBANK DAVASINDA GEÇMİŞTE NELER OLDU?

Halkbank, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delmek suçlamasıyla uzun süredir gündemde. ABD New York Güney Bölge Savcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Halkbank'ın yıllarca süren bir düzenle İran'a yönelik yaptırımları deldiğini ve milyarlarca dolarlık işlemleri gizlediğini öne sürüyor. Suçlamalar arasında bankacılık dolandırıcılığı, kara para aklama ve ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını ihlal etmek için komplo kurma yer alıyor. İddianameye göre, bankanın İran'ın petrol ve doğalgaz gelirlerini ABD yaptırımlarını aşarak altın ve nakit şeklinde ülkeye aktarmaya yardımcı olduğu iddia ediliyor.

HAKAN ATİLLA DAVASI

Davaya Halkbank'ın eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla da dahil olmuştu. Reza Zarrab'ın suçlamaları kabul edip itirafçı olması sonrası, Atilla ABD'de yargılandı ve suçlu bulundu. Atilla'ya, 32 ay hapis cezası verildi ve cezasını tamamladıktan sonra Türkiye'ye döndü. Dönüşünde ise Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve başladı.