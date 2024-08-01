Halkbank'tan Birgün Gazetesi'ne 1 milyonluk 'itibar' davası

Halkbank, BirGün Gazetesi'nde yer alan 'Halbank'tan mafyaya 550 milyon kredi' ve 'Halkbank'tan mafyaya kredi' başlıklı haberleri nedeniyle 1 milyon TL tazminat davası açtı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.08.2024 - 11:36
Halkbank'tan Birgün Gazetesi'ne 1 milyonluk 'itibar' davası
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BirGün Gazetesi, Halkbank tarafından ‘Halkbank'tan mafyaya 550 milyon kredi’ ve  ‘Halkbank'tan mafyaya kredi’ başlıklarıyla yayınlanan haberler nedeniyle 1 milyon TL'lik tazminat davası açıldığını duyurdu. 

Konuya ilişkin açıklama yapan  BirGün gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın, ‘‘Bizi tazminat cezalarıyla susturacaklarını sanmasınlar" dedi.


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