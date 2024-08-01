Halkbank'tan Birgün Gazetesi'ne 1 milyonluk 'itibar' davası

Yayınlanma: 01.08.2024 - 11:36

Güncelleme: 01.08.2024 - 11:36

BirGün Gazetesi, Halkbank tarafından ‘Halkbank'tan mafyaya 550 milyon kredi’ ve ‘Halkbank'tan mafyaya kredi’ başlıklarıyla yayınlanan haberler nedeniyle 1 milyon TL'lik tazminat davası açıldığını duyurdu.

Konuya ilişkin açıklama yapan BirGün gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın, ‘‘Bizi tazminat cezalarıyla susturacaklarını sanmasınlar" dedi.