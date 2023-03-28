Hamsi ve istavritin yokluğu sezonu erken kapattırdı

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 07:00

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 07:00

Denizlerde 1 Eylül tarihinde başlayan avlanma sezonu 15 Nisan tarihinde sona erecek. Balıkçılar, sezon başlarında palamut balığından umduklarını bulsalar da hamsi ve istavrit yüzlerini güldürmedi. İstatistik verilere göre son 45 yılın en verimli palamut sezonu geçirilirken, hamsi ve istavrit ise son 41 yılın en verimsiz sezonunu geride bıraktı.

Balıkçılar, hamsi ve istavrit sezonundan umduklarını bulamadıkları için sezonu bıraktıklarını söylediler.

“SON 45 YILIN EN VERİMLİ PALAMUT SEZONU”

Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, “Sezon öncesi palamut numunelerinin fazla olduğunu biliyorduk. Son 46 yılın en yoğun palamut sezonunu geçirdik, istatistik sonuçları bu yönde. Tabii, 45 yıl önceki teknoloji ile şu anki teknoloji bir değil, şu an imkanlar çok daha fazla. Palamut sezonu yaklaşık 70 gün sürdü ve çok yoğun ilerledi, havalar da bize müsaade etti” dedi.

“HAMSİ VE İSTAVRİT ÇOK VERİMSİZ GEÇTİ”

“Geleneksel bir bilgi var, palamut olduğunda hamsi olmuyor. Bu şartlar tekrarlandı, hamsi olmadı gibi” diyen Karadeniz, “Son 41 yılın da en az ve kısır hamsi dönemini geçirdik. Bu piyasaya sürdüğümüz, kurumlara vermediğimiz hamsi anlamında çok kısır sezon oldu. Yurttaşlarımıza balık arz edemedik, hep küçük olduğunu söylediler. Bu sezon bir de şöyle bir durum oldu; sokaklarda ve tezgahlarda hamsi küçük görününce denetimler arttı, tabi denetlenmesini destekliyoruz ancak yapılan denetimlerde balık boylarının tuttuğu ama etsiz ve cılız, uzun ince bir hamsi oluştuğu gözlemlendi” ifadelerine yer verdi.

“SEZONU ERKEN KAPATMA ZORUNDA KALDIK”

Karadeniz, balıkçılar olarak sezonu erken kapatmak zorunda kaldıklarını belirterek, “Son yıllarda hamsi satılmayınca boyu kurtarmak şartı ile balık unu kurumlarına verdik. İstavrit de olmayınca sezonu kapattık. İstavrit ile hamsi son 40-45 yılın en bozuk sezonunu geçirdi. İnşallah önümüzdeki sezon iyi olursa yurttaşlarımıza daha ucuz ve bereketli balık arz etmeyi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.