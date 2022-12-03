Happy Center Genel Müdürü Altun: 'Zincir marketler pazar günleri kapansın, bakkallar iş yapsın'
Siyasilerle başlayan 'zincir marketler' tartışması sürüyor. Son olarak Happy Center Genel Müdürü Yavuz Altun, marketlerin pazar günleri kapanmasını, onun yerine bakkalların iş yapması görüşünü savundu.
Happy Center Genel Müdürü Yavuz Altun, zincir marketlerin pazar günü kapalı olması gerektiğini söyledi. Yavuz Altun, Ekonomim gazetesine verdiği röportajda, Happy Center'in borsaya açılma planları olduğunu belirtti.
Altun, iki aracı kurum ile süreç konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirterek, ekonomik konjonktürde herhangi bir değişiklik olmaması halinde 2023’te halka açılmak istediklerini söyledi.
Yavuz Altun’un verdiği bilgilere göre, Happy Center mağazaları her ay yaklaşık 10 milyon müşteri ağırlıyor ve 6 milyon fiş kesiyor. Grupta istihdam sayısı ise 5 bin kişiye ulaşmış durumda.
"KÜÇÜK ESNAF DA NEFES ALMALI"
Online market uygulamasında da önemli başarılar elde ettiklerini dile getiren Altun, hem kendi uygulamaları hem de pazar yerleri vasıtası ile online satışların toplam ciro içindeki payının yüzde 10’a çıktığını kaydetti.
Aynı zamanda İstanbul Ticaret Odası Perakende Komitesi Başkanı ve Meclis Üyesi olan Altun, zincir marketlerin pazar günü kapalı olması gerektiğini belirterek “Küçük esnaf da nefes almalı. Aksi halde yaşama şansları kalmayacak. Pazar günü market zincirleri kapalı olursa tüketiciler bakkallara gidecek. Market çalışanları da pazar günlerini aileleri ile geçirebilecek. Bu, ekonominin gidişatı ve sosyal hayat için de oldukça önemli” ifadelerini kullandı.
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