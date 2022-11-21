Bursa'da dehşet: Tartıştığı kişinin marketini basıp bıçakla yaraladı
Bursa’da aralarında husumet bulunan Semih C.’nin marketini basan şüpheli B.E. ile arkadaşları, işyeri sahibini önce darbetti ardından da bıçaklayarak yaraladı. Markettin reyonlarını dağıtan şüpheliler olay yerinden kaçarken göğüs bölgesinden iki bıçak darbesiyle yaralanan Semih C. tedavi altına alındı.
Merkez Yıldırım ilçesi, Hacıseyfettin Mahallesi’nde, 21 Kasım Pazartesi saat 02.00 sıralarında; İncirli Caddesi'nde market işleten Semih C. ile kavgalı olduğu B.E. arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevrede bulunan yurttaşlar tarafları ayırarak B.E.’yi bölgeden uzaklaştırdı.
ARKADAŞLARIYLA GERİ GELDİ
Ancak iddiaya göre bir süre sonra B.E. yanında bulunan arkadaşları ile Semih C.’nin marketine tekrar geldi. İşyerine giren B.E.’ye engel olmaya çalışan Semih C.’yi darbeden şüpheliler, işyerinin bir bölümünü de dağıtarak maddi hasar meydana getirdi.
Kavganın büyümesi üzerine B.E. yanında getirdiği bıçakla Semih C.’yi göğüs bölgesinden iki bıçak darbesiyle yaralayarak olay yerinden kaçtı.
YARALIYA İLK MÜDAHALEYİ GECE BEKÇİLERİ YAPTI
Kanlar içinde iş yerinden çıkan Semih C.’nin durumu gören ‘Gece Kartalları’ olarak bilinen bekçiler, yaralının yardımına koştu. Ekipler bölgeye sağlık ekibi ve takviye ekip isterken, bir bekçi ise Semih C.’nin yarasına tampon yaparak ambulans gelene kadar yaralının kan kaybını önlemeye çalıştı.
Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde müdahalesi yapılan Semih C. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri ise şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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