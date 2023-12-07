Harcamalar artıyor! Lüks tüketim sektörü rekora doğru ilerliyor

Yayınlanma: 07.12.2023 - 10:47

Güncelleme: 07.12.2023 - 10:47

Bain & Company ve İtalyan lüks tüketim üreticilerinin sektörel birliği Altagamma en güncel “2023 Küresel Lüks Tüketim Araştırması”nın sonuçlarını açıkladı.

Küresel lüks tüketim pazarının 2023 yılında 1,5 trilyon avroya ulaşacağını gösteren araştırmanın sonuçlarına göre 2022 yılına kıyasla yüzde 8-10’luk bir büyüme ile lüks tüketim sektöründe yeni bir rekor kırılacak.

GÜÇLÜ BİR BÜYÜMEYİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Dünya Gazetesi'nde yer alan araştırmaya göre, sosyal etkileşimler ve seyahatlerdeki canlanmanın da etkisiyle, özellikle deneyimler için yapılan harcamalar tarihi zirvelere ulaştı.

Söz konusu pazar, zorlu makro-ekonomik koşullara rağmen sabit döviz kurları üzerinden yüzde 11-13 oranında güçlü bir büyüme kaydetmeyi başardı.

Bu büyüme geçen yılki oranla tutarlılık gösteriyor ve farklı lüks kategorilerindeki harcamalarda 160 milyar avro civarında etkileyici bir artış anlamına geliyor.

Araştırma bulguları, belirgin jeopolitik ve makro-ekonomik değişimler karşısında bile lüks pazarının şimdiye kadar benzersiz bir dayanıklılığa sahip olduğunu kanıtlıyor.

362 MİLYAR AVROYA ULAŞACAĞI TAHMİN EDİLİYOR

2023 yılında da büyümeye devam eden ana segment olan kişisel lüks tüketim ürünlerinin yıl sonunda 2022’ye kıyasla yüzde 4 artışla (güncel kurlarla) 362 milyar avroya ulaşacağı tahmin ediliyor.

Ancak dördüncü çeyreğe girilirken kırılgan tüketici güveni, Çin’deki makroekonomik gerilimler ve ABD’deki toparlanma işaretlerinin seyrekliği gibi bazı olumsuzluklar devam ediyor.

2024 İÇİN ÇARPICI TAHMİN

Araştırmada, mevcut senaryolara dayanılarak 2024’te kişisel lüks tüketim performansının azalacağı ve 2023’e kıyasla daha düşük-orta düzeyde tek haneli büyüme elde edileceği öngörülüyor.

Bain & Company ortağı, Küresel Lüks Tüketim ve Moda sektör lideri ve raporun baş yazarı Claudia D’Arpizio, araştırma ile ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Bu, markalar için belirleyici bir dönüm noktasını temsil ediyor. Yeni değer merkezli lüks tüketim denkleminin temelleri olan dayanıklılık, uygunluk ve yenilenme yoluyla kendilerini farklılaştıran markalar bu dönemin kazananları olacak. Lüks tüketim pazarı 2023’te markaların yüzde 65-70’i için pozitif büyüme sağlıyor, bu oran 2022’de yüzde 95’ti. Oyunda kalabilmek için markaların müşterileri adına cesur kararlar alması çok önemli olacak."