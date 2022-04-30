Hasada iki hafta kala ithal buğday ihalesi: 'Bu benim çiftçim umurumda değil demek'

30 Nisan 2022 Cumartesi, 15:43

Çiftçi, gübre fiyatları sebebiyle yeterince gübreleme yapamadı. Yağışın yetersizliği ve donun vurması ile birlikte bu yıl verimliliğin düşük olmasından şikayetçi olan çiftçiye bir de 'ithal buğday' haberi geldi.

Çiftçilerin verimin düşük olacağını söylemesine karşın Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci "Ürünlerimiz hem kaliteli hem yeterli. Bazı ürünlerde üretim miktarını artırmak için destekleri artıracağız. Önceliğimiz üretim, yeter ki üretme isteği olsun. Biz elimizden gelenin fazlasını vermeye hazırız" demişti fakat Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) bu açıklamanın aksine iki ihale ile 480 bin tonluk buğday ithal edeceğini açıkladı.

"YERLİ VE MİLLİLİĞİN TANIMI DEĞİŞMİŞ OLMALI"

Tarım yazarı ve ziraat mühendisi Faik Toy, TMO'nun bu hamlesine ihale belgeleri ile birlikte "Yerli ve milliliğin tanımı değişmiş olmalı" diyerek tepki gösteri. Toy, Twitter'daki paylaşımında şunlara ver verdi:

"TMO 29/04/2022’de hemde buğday hasatına 20 gün kalmışken 480 bin ton ithal buğday ithalat ihalesi yapacak.

Buğdaylar 17 Mayıs-10 Ağustos tarihleri arasında ülkeye gelecek yani tam hasat ortasında, yetkililer stoklar yeterli diyordu.

Yerli ve milliliğin tanımı değişmiş olmalı."

Toy, diğer paylaşımında ise şunları kaydetti:

"480 bin tonluk ithal ekmeklik buğday ithalat ihalesi sonuçlandı. Final sonuçlarına göre ortalama ton fiyatı 420 dolar. TMO Genel Müdürü onaylarsa alım kesinleşmiş olacak."

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Prof. Dr. Veysel Ulusoy ise TMO'nun bu hamlesini 'çiftçinin umursanmaması' olarak değerlendirdi. Veysel Ulusoy'un paylaşımı ise şöyle:

"Buğday hasadı bir-iki haftaya başlıyor ama TMO yarım milyon ton buğday ithali ediyor.

Ne demek bu biliyor musunuz?

1) İçeride fiyat kırmak demek bu

2) Benim çiftçim umurumda değil demek bu

3) Başkasının çiftçisini desteklemek demek bu

Böyle işte!''

İÇ PİYASAYA GÖRE YÜZDE 20 DAHA PAHALI

TMO'nun buğday hasadına iki hafta kala tonu 6 bin 220 liradan (420 dolar) buğday ithal etti. Edirne Ticaret Borsası'nın güncel fiyat bültenine göre buğdayın tonu iç piyasada 5 bin 316 liradan işlem görüyor. Yani yurtdışından gelen buğday iç piyasaya göre yaklaşık yüzde 20 daha pahalı.