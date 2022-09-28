Hastaneler adım adım özelleştiriliyor

28 Eylül 2022 Çarşamba, 14:56

Hasta garantileri verilen, milyarlarca lira harcanan ve muhalefet partilerinin 'israf' eleştirileri odağındaki şehir hastaneleri tartışma yaratmaya devam ediyor. KESK'e bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi, bugün açılacak Etlik Şehir Hastanesi'yle ilgili basın açıklaması yaptı.

Açıklamada kamu hastanelerinin kapatılabileceğine dikkat çekilerek şöyle dendi: “Bilindiği gibi, şehir hastanelerinin hizmet ödemelerinin hesabında, hastanelerin yüzde 70’lik doluluk oranına göre belirlenen hizmet miktarları esas alınmıştır. Ankara’da bulunan iki şehir hastanesinin yatak doluluk oranının yüzde 70’e ulaşması için ortalama aylık 33 bin yatan hasta gerekmektedir. Etlik Şehir Hastanesi’ne yüzde 70’lik doluluk oranına göre ortalama yatış yapması gereken hasta sayısı 17 bin civarındadır. Etlik Şehir Hastanesi’nin, ilimizde mevcut tüm yatan hastalar olan 40-45 bin aralığındaki hastadan bu payı alması için Ankara’da kamu hastanesi kapatılması zorunlu görülmektedir."

'DEVLET HASTANELERİ ADIM ADIM ÖZELLEŞTİRİLİYOR'

Sağlıkta özelleştirme tehdidine de dikkat çekilen açıklamada "Açılacak Etlik Şehir Hastanesi ile kamu hastanelerinde şirketlerin ağırlığı artacaktır. Açılacak Etlik Şehir Hastanesi, kamu-özel ortaklığı ile yapılan 14’üncü şehir hastanesidir. Açılacak Etlik Şehir Hastanesi ile şehir hastanelerinin toplam yatak sayısı 22 bin 352 olacaktır. Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’na bağlı 158 bin 931 hastane yatağı bulunmakta olup, hastane başına düşen ortalama yatak sayısı 212’dir. Etlik Şehir Hastanesi ile şehir hastanelerinin toplam yatak sayısı, 105 kamu hastanesine denk gelmektedir. Etlik Şehir Hastanesi ile kamu hastanelerinde şehir hastanelerinin ağırlığı artacak, kamu hastaneleri yataklarının yüzde 14’ü şirketler tarafından yönetilecektir" ifadelerine yer verildi.

'SAĞLIK YABANCI ŞİRKETLERE PEŞKEŞ ÇEKİLİYOR'

Bilkent ve Etlik Şehir Hastanelerinin toplam yatağı 7 bin 782 olduğu hatırlatılan açıklamada şöyle dendi: "İki şehir hastanesinin toplam yatağı, 37 kamu hastanesine denk gelmektedir. Kapanacak 5 kamu hastanesi ve Etlik Şehir Hastanesi’nin açılması ile Ankara ilinde kamu yataklarının yüzde 57,5’i şirketlerin eline geçecektir. Şirketlerin yarısı yabancı ortaklıdır. Etlik Şehir Hastanesi projesi ile Ankara’daki kamu yataklarının yüzde 15,3’ü daha yabancı şirketlerin eline geçecektir. Etlik Şehir Hastanesi ile ülkemizin kaynakları yabancı şirketlere peşkeş çekilmektedir. Ankara ilinin kamu yataklarının yüzde 15,3’ünün daha yabancı şirketlerin eline geçmesi, sağlık hizmetlerinde kapitülasyon alanının genişlemesi demektir."

'ÇALIŞMA KOŞULLARI AĞIRLAŞIYOR, MOBBİNG ARTIYOR'

Şehir hastanelerindeki çalışma koşullarına da değinilen açıklamada son olarak şu ifadelere yer verildi: "Şehir hastanesi projesi ile kapanacak hastanelerdeki taşeron statüsünde çalışan arkadaşlarımız işsiz kalma durumları ile karşı karşıya kalacaktır. Daha önce kadroya geçen ve 4/D statüsünde çalışan işçi arkadaşlarımız ise şehir hastanesinde üretilen hizmetin taşeronlara yaptırılması nedeniyle diğer kamu hastanelerine geçiş yapmak zorunda kalmıştır. Bu iki statü dışında çalışan sağlık emekçileri, kapatılan hastanelerden fabrika düzeni çalışma şartları dayatılan şehir hastanesine geçiş yapmak zorunda bırakılmaktadır. Şehir hastanelerinde taahhüt edilen hizmet miktarlarının tutturulması, iktidarın bu alanları mükemmellik merkezlerine dönüştürmek istemesi ve popülist yaklaşımlar nedeniyle sağlık emekçileri baskı altına alınmaktadır. Şehir hastanelerinde çalışan sağlık emekçilerinin daha fazla baskı ve mobbing ile karşılaştığı gözükmektedir.”