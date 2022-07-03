Şehir hastanelerine ayrılan tutar Sağlık Bakanlığı’nı geçti

03 Temmuz 2022 Pazar, 04:00

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen ek bütçe üzerinden şehir hastaneleri müteahhitlerine büyük ayrıcalık sağlandığını söyledi. Bu bütçeyle hastanelerin kira ve hizmet bedellerinde yüzde 20’ye yakın bir artış yapıldığını söyleyen Şahin, “Şehir hastanelerinin kira bedellerinin döviz cinsinden yapılmış olması her geçen gün vatandaşın sırtına fazladan maliyet yüklüyor. 2022 Sağlık Bakanlığı bütçesinde tüm sağlık yatırımlarına 29 milyar lira ayrılmışken, şehir hastanelerinin kira ve hizmet bedellerine 21.5 milyar lira ayrılmıştı. Bugünün döviz kuruyla bu hastanelerin kira ve hizmet bedelleri 33 milyar 769 milyon liraya kadar yükselmiş durumda. Yani, altı ayda söz konusu hastanelerin kira ve hizmet bedeli toplamında yaklaşık 11 milyar 900 milyon TL’lik bir artış yaşandı” ifadelerini kullandı.

"SOYGUNU GÖSTERİYOR"

13 şehir hastanesinin müteahhidine tüm sağlık yatırımlarından daha fazla miktar para ayrıldığını vurgulayan Şahin, “Ek bütçede de şehir hastanelerinin kira ve hizmet bedellerinde 4.2 milyar liralık, sağlık tesisleri yapım gideri olarak da 3.9 milyar liralık bütçe ayrıldı. Böylece 13 şehir hastanesinin kira ve hizmet giderleri, Sağlık Bakanlığı’nın tüm sağlık yatırımlarına ayırdığı bütçeden daha fazla hale geldi” dedi.

Şahin, “Bu ek bütçe soygunun boyutunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Şehir hastanelerinin devlet hastanelerinde ucuza mal olduğu iddiası, ek bütçenin henüz altı ay geçmeden Meclis’e gelmesiyle birlikte çürümüş, bu projelerin tamamıyla rant amacıyla yapıldığını bir kez daha kanıtlamıştır. Ek bütçeden de şehir hastanesi patronlarına büyük imtiyazlar çıkmış, vatandaş bir kez daha kenara itilmiştir” tepkisini gösterdi.