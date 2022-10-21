Havacılık sektöründeki yenilikler

21 Ekim 2022 Cuma, 07:00

Ulusal İş Havacılığı Derneği’nin 18-20 Ekim 2022 tarihlerinde Orlando’da gerçekleştirdiği İş Havacılığı Kongre ve Sergisi’nde (NBAA-BACE) performansı ve konforu geliştirilen yeni HondaJet Elite II modeli, Honda Aircraft Company tarafından tanıtıldı. Ayrıca HondaJet’in otomasyon teknolojilerindeki gelişmeler de duyuruldu. Honda Aircraft Company’nin tanıtımını gerçekleştirdiği en yeni modeli olan HondaJet Elite II; sınıfının en hızlı, en yüksek ve en uzun menzilli uçağı olarak öne çıkıyor. Elite II, hafif bir jet olmasının etkisiyle yüksek bir performans ve en yüksek verimlilikte yakıt tüketimi de sunuyor. Tanıtılan yeni Elite II modeline ilişkin olarak Honda Aircraft Company Başkanı ve CEO'su Hideto Yamasaki, HondaJet Elite II’nin performans, konfor ve stilin tüm alanlarında kategorisinin ötesinde olduğunu belirtti.

Otomasyon teknolojilerinin hız kazanmasıyla Honda Aircraft Company, 2023'ün sonuna kadar Autothrottle adı verilen uçuş sırasında kullanılan güç yönetim otomasyonunu ve acil durumlarda otonom şekilde jeti kontrol etmek için devreye giren Emergency Autoland teknolojilerini de jetlerinde kullanmayı planlıyor.

HONDAJET’İN HF120 MOTORU, SÜRDÜRÜLEBİLİR HAVACILIK YAKITI (SAF) TESTİNİ TAMAMLADI

Honda’nın havacılık çalışmaları için ortak girişimi olan GE Honda Aero Engines (GE Honda), HF120 motorunun yüzde 100 Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) kullanım testini başarıyla geçti. Jet yakıtı olarak petrol yerine biyolojik kökenli yemeklik yağlar ve atık yağlar gibi sürdürülebilir kaynaklardan üretilen SAF, GE Honda tarafından üretilen ve HondaJet modellerinde kullanılan HF120 motorundaki testi tamamlandı. Testin sonucu; yüzde 50’lik oranda SAF karışımları ile çalışan motorun, yüzde 100 SAF yakıtını kullanarak da çalışabileceği gösteriyor. Test sürecinde SAF yakıtı kullanımı ile diğer fosil kaynaklı jet yakıtlarına eşdeğer motor performansı gözlendi.

Honda’nın sürdürülebilirlik hedefleri için de önemli bir adım olan bu test ile HF120’nin karbon nötr çalışmalarına da katkı sağlaması planlanıyor. Sınıfın yakıt konusunda en verimli motoru olmasıyla dikkat çeken HF120’nin yüzde 100 SAF kullanımı için testler ve geliştirme çalışmaları devam ediyor. Honda tarafından üretilen jetlerde de karbon emisyonlarının azaltılması ve jet alanındaki sürdürülebilirliğin geleceğine öncülük etme yolculuğu sürüyor.