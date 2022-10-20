Fethiye havasında şenlik var

20 Ekim 2022 Perşembe, 15:11

Muğla’da Fethiye Belediyesi tarafından düzenlenen Fethiye Kaymakamlığı, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, Türk Hava Kurumu ve Kültür Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle yapılan Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali’nin 22.’si Belcekız Plajında düzenlenen törenle açıldı.

Festival hakkında katılımcılara bilgi aktartan Pilot Abdullah Yıldız, “22 yıldır birçok ülkede artık sporcuların Ekim ayının üçüncü haftası ziyaret etmek istedikleri dünyanın en güzel hava sahalarından biri olan Ölüdeniz’in marka değeri olan havacılık organizasyonudur. Tabi ki bu organizasyonun hayata gelmesi için özellikle Fethiye Belediyesinin büyük emekleri var. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın büyük destekleri ve Fethiye’yi seven Sivil Toplum Örgütleri’nin çok ciddi çalışmaları vardır. Biz sporu seven sporcular elimizdeki bilgi birikimi ve çevremizle bu bölgeyi daha da ileriye götürecek tanıtım ile amaçlılığımız Atatürk’ün işaret ettiği ‘istikbal göklerdedir’ ilkesine uygun olan tüm enerjimizle elimizden gelen desteği verme yükümlülüğümüzü yerine getiriyoruz” dedi.

YÜKSEL: GÜZEL BİR BİRLİKTELİK VAR

22.Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları Festivalinde konuşma yapan ve Fethiye halkının çok şanslı olduğuna dikkat çeken Türk Hava Kurumu Kayyum Başkanı Ali Yüksel, “Burada çok güzel bir kültür, doğa, tarih var. Fethiye halkı çok şanslı. Bunları birleştirerek burada en güzel havacılık destinasyonu yaratmışsınız. Sizleri tebrik ediyorum. THK’nun bir temsilcisi olduğum için gururlanıyorum. THK’nun bir üyesi olarak hepinizi selamlıyorum. Ayrıca hava sporlarında emeği geçen herkese, başta Atatürk olmak üzere herkesi şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.

ÇIRALI: BU FESTİVALİN ÜÇ ÖNEMLİ NOKTASI VAR

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, “Bu Festivalin üç önemli noktası var. Ölüdeniz, Babadağ ve Belcekız Plajı. Ülkemizin tanıtım yüzü olan Ölüdeniz ve Belcekız Plajı, tatil merkezi olmasının yanı sıra yamaç paraşütü sporu ile farklı bir noktaya taşınıyor. Babadağ ise dünyadaki sayılı yamaç paraşütü kalkış noktalarından biri olarak her geçen gün daha da değerleniyor. Babadağ’dan yılın büyük bölümünde uçulabilmesi ve Ölüdeniz manzarası bölgemizi yamaç paraşütü sporu açısından eşsiz kılıyor. Odamızın, bölgemize değer katan projesi Babadağ Teleferikle yamaç paraşütüne ilgi daha da arttı. Bu eşsiz değeri bölgemize kazandırılmasında emeği geçen herkese minnettarız. Amacımız Babadağ ve Ölüdeniz’i dünyanın 1 numaralı hava sporları merkezi haline getirmek. Böylece bölgemizin ve ülkemizin turizm gelirinin artmasına katkı sağlayacağız. Babadağ’dan Ölüdeniz manzarası eşliğinde Belcekız’a yamaç paraşütüyle inen kişi sayısı her geçen yıl daha da artıyor. Bu tür organizasyonlar da bu sayının artmasında ve bölgemizin tanıtımında çok etkili. Babadağ’dan bu yıl, 18 Ekim 2022 tarihi itibarıyla 107 bin 331 tandem 54 bin 982 single olmak üzere toplam 162 bin 313 kişi uçtu. 2021 yılında 167 bin uçuşla tüm zamanların rekoru kırılmıştı. Görünen o ki Babadağ’da bu yıl yeni bir rekor daha kırılacak. Bölgemize gelen turist sayısının artması, Babadağ’a teleferikle çıkışların ve yamaç paraşütünde uçuş sayısının artmasıyla elde edilen gelirin bölgemizde kalması Odamızın en önemli hedefi. Babadağ’dan elde edilen gelirden bölgemizin hak ettiği payı alması için mücadelemiz devam edecek. Bu konudaki haklı mücadelemize görerek, Odamız seçimlerinde bizi oylarıyla takdir eden ve tam yetki veren tüm üyelerimize de şükranlarımızı sunuyorum. Değerli katılımcılar, Yamaç paraşütünde marka olmak kadar yamaç paraşütünün güvenle yapılabilmesi de önemli. Bu amaçla Odamızın yürüttüğü çalışmalar sonucu yamaç paraşütü pilotluğu meslek olarak kabul edildi. Bundan sonraki aşamada tandem yamaç paraşütünün işin ehli pilotlar tarafından yapılması için iştirakimiz olan Fethiye Güç Birliği şirketinin belgelendirme merkezi olmasına ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz hava sporlarının daha güvenli hale gelmesini sağlamak. Festivalin devam edeceği 5 gün boyunca Babadağ’ımız ile bütünleşen yamaç paraşütünün yanı sıra akrobasi gösterileri, Türk Hava Kurumu’nun sıcak balon uçuşları, akşam saatlerinde ise konserler düzenlenecek. Özellikle sezon sonunda bu tür organizasyonlar yapılıyoruz ki sezon biraz daha uzun sürsün turizm sektöründeki işletmecilerimiz de kazansın istiyoruz. Adını hava şehidimizden alan Fethiye'ye hava oyunlarıyla anılmak yakışıyor. Festivalimizin coşkuyla geçmesini ve kazasız bir şekilde tamamlanmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN KARACA, “KAZASIZ BELASIZ BİR FESTİVAL DİLİYORUM”

22.Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları Festivalinin Türkiye’de 22 yıldır aralıksız yapılan tek festival olduğuna dikkat çeken Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, “Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali Uluslararası çapta ülkemizin dünyadaki ikinci büyük organizasyonudur. Ülkemizin de 22 yıldır aralıksız yapılan tek festivali. Sadece 2022 yılında maalesef pandemiden dolayı ara vermek zorunda kalmıştık. Ama pandemiden sonra biz buradaki bütün paydaşlarımızla Kaymakamlığımız başta olmak üzere özellikle Ticaret Odamızın birlikte yürüttüğümüz organizasyonlarda birbirimize olan bu destekle buralara kadar geldik. Ve bu 3 buçuk yıllık süreçte sadece pandemi döneminde ertelediğimiz bir takım etkinlikler hariç Ticaret Odası Başkanımız ile birlikte birçok fuara katılarak bölgemizi tanıtabilmek adına güzel çalışmalar yaptık. Bunlarında gerçekten karşılıklarını aldık. 2 defa katılmış olduğumuz EMITT fuarında en iyi tanıtım ve destinasyon ödülünü Fethiye Belediyesine layık gördüler. Biz memleketimiz için, bölgemiz için, bölgemizdeki insanlar için çalışmaya devam ediyoruz. Bu süreçte bizi izlemeye devam edin diyoruz. Hava oyunları festivalimiz Fethiye’mize hayırlı ve uğurlu olsun. Umarım kazasız ve belasız geçer” şeklinde konuştu.

Hava Oyunları Festivali’nin ardından Muhtarlar Günü dolayısıyla, muhtarlara akşam yemek verildi.