Havalar ısındı: Su depolarına talep arttı

Karmod Plastik Grubu Satış Müdürü Selçuk Kaya, su depolarına gelen talep artışında olası kesintilere karşı erken tedbir alma isteğinin ağırlık kazandığını belirtti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sıcak havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, su depolarına talebi artırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaya, geçmiş yıllarda kuraklık nedeniyle yaşanan su sıkıntılarının depo satışlarına yansıdığını vurgulayarak, "Son birkaç yıl ortalamasında mayıs ve haziran ayları genelde serin geçiyordu. Sonrası aylarda yoğun sıcakların etkisini görüyorduk. Bu yıl mayıs ayı ortasıyla havaların ısınması, su deposu konusunda vatandaşı erken tedbir almaya yöneltmiş durumda" ifadelerini kullandı.

YAZLIKLARDA KULLANIM

Özelikle küçük hacimli polietilen su depolarına taleplerde yoğunlaşma görüldüğünü aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere su, en önemli ihtiyaç kalemi. Yaz aylarında suya çok daha fazla ihtiyaç duyuluyor. Özellikle müstakil konutlarda ve yazlıklarda kullanım için 500 ila 2 bin litre aralığındaki polietilen su depolarına talep, bu dönemde yoğunlaşmış durumda. Yazlık bölgelerinde hobi bahçeleri bulunanlar da 3 ve 5 tonluk su depoları satın alıyor. Bahçesi olan vatandaşlar yaz aylarında depoyu damla sulama sistemine entegre ederek kullanıyor."

Yüz litreden yüz ton kapasiteye kadar güvenli su deposu çözümleri sunduklarını belirten Kaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Depo üretim planlamamızı yaz sezonuna göre düzenledik. Talepleri zamanında karşılamak için vardiyalı sisteme geçtik. Polietilen, polyester ve paslanmaz olmak üzere üç grupta su depoları üretiyoruz. 100 litreden başlayarak tek gövdede 100 ton kapasiteye kadar onlarca ölçüde su depolama tankları üretiyoruz. Kullanım yeri uygunluğuna göre yatay ve dikey depolarımız bulunuyor. Yağmur hasadı başta olmak üzere toprak altı kullanıma özel projelendirilmiş su deposu üretimleri de gerçekleştiriyoruz."