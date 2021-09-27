Havzalar tehdit altında, 2050’de susuzluk bekliyor

27 Eylül 2021 Pazartesi, 04:00

Son 10 yılda Türkiye’de 1 milyar TL yatırım yapan Nestlé Waters, su güvenliği için harekete geçti. Nestle Waters Türkiye Genel Müdürü Michel Beneventi, dünyada su güvenliğinin tehlikeye girdiğine dikkat çekerek söz konusu alanda hayata geçirecekleri 100 proje için 130 milyon dolar yatırım yapacaklarını söyledi.

Beneventi, bugün dünya genelinde 630 milyondan fazla kişinin temiz suya erişiminin olmadığını ve 2.4 milyar kişinin de kirli su kullanmak zorunda kaldığını vurguladı. 2001’de girdiği Türkiye pazarının Nestlé Waters’ın en büyük beş pazarı arasında yer aldığını dile getiren Michel Beneventi, Nestlé Waters Türkiye’nin, Bursa Uludağ Kestel ile Uludağ İnegöl’de iki dolum tesisi bulunduğunu ve Kestel’in dünyadaki üretim tesisleri arasında en büyük tesis olduğunu kaydetti.

Beneventi, halihazırda beş dağıtım merkezi, 500’e yakın bayi ve yaklaşık 900 çalışanla hizmet verdiklerini dile getiren Michel Beneventi, son 10 yılda Türkiye’de 200 olimpik yüzme havuzunu dolduracak 500 milyon litre su ve 100 bin kişilik bir şehrin bir yıllık tüketimine eşdeğer enerji tasarrufu sağlandığını belirtti. Bu yılın nisan ayında Nestlé Pure Life markasının bir litrelik seçeneğinde yüzde 50’si geri dönüştürülmüş malzemeden üretilen şişeler kullanmaya başladıklarını anımsatan Beneventi, Erikli Su’da da uygulamaya geçirilen projenin 2025’e kadar tüm ambalaj boylarında uygulanacağını dile getirdi.

KARBON NÖTR OLACAĞIZ

Beneventi, 2005’ten 2020’ye kadar geçen sürede şişe başı elektrik tüketimini yüzde 38, su tüketimini yüzde 30, karbon ayak izini yüzde 54 ve plastik ambalaj kullanımını ise yüzde 24 azalttıklarını anlattı. Beneventi, 2025 itibarı ile ambalajlarımızın tamamının tekrar kullanılabilir olmasını, üretim sahalarında yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanılmasını, pet şişelerin yüzde 50’sinin dönüştürülmüş plastikten üretilmesini sağlayacaklarını, 2050’de karbon sıfır emisyonuna ulaşmayı hedeflediklerini anlattı.