Hayaller başka, gerçekler bambaşka!

Yayınlanma: 12.07.2024 - 18:06

Güncelleme: 12.07.2024 - 18:06

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi, CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, son gelen zamların ardından Avrupa ve Türkiye’deki akaryakıt ve gıda fiyatları ile asgari ücreti karşılaştıran araştırma hazırladı. Bu yıl Türkiye’de asgari ücret net 17 bin 2 lira, brüt 20 bin 2.50 TL olurken, Almanya’da brüt 2 bin 151 avro, net de bin 883 avro olarak uygulanıyor. Brüt asgari ücrete göre Türkiye avro bazında Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden sadece Bulgaristan’dan daha iyi durumda. Türkiye’de bir asgari ücretli geliriyle 13.4 litre benzin alabiliyorken, Almanya’da 32.9 litre benzin alınabiliyor. Almanya’da asgari ücretli işçi ücreti ile 172 kilogram dana eti alabiliyor. Türkiye’de ise asgari ücret ancak 27 kilogram dana etine karşılık geliyor. Arada 6 kat fark var.

Yurttaşın alım gücü azalırken, vergi yükü ise artıyor. Araştırmaya göre, benzinde Mayıs 2023’te vergi oranı yüzde 27.89, benzinin fiyatı da 20.12 TL iken, Mayıs 2024’te vergi yüzde 38.89’a, benzinin fiyatı da 42.65 TL’ye ulaştı. AB ülkeleri ile kıyaslandığında vergi yükü giderek diğer ülkelere yaklaşıyor. Tarım ülkesi Türkiye’de gıda enflasyonu, Almanya’nın 30 katı. BM Gıda ve Tarım Örgütü’ne (FAO) göre dünyada gıda fiyatları 2023’te yüzde 10 düşerken; TÜİK’in verilerine göre Türkiye’de yüzde 72 arttı. Almanya’da bir litre taze süt 0.90 Cent, Türkiye’de ise 44.75 TL. Almanya’da bir asgari ücretli 9.99 Avro’ya bir kilogram kıyma alırken; Türkiye’deki asgari ücretli bir kilogram kıymayı 440 TL’ye alabiliyor.

DÜNYANIN EN PAHALI ÜLKESİ

CHP’li Bakırlıoğlu, Türkiye’de üretilen birçok ürünün, yurt dışında daha uygun fiyatlara satıldığına dikkat çekti. Bakırlıoğlu şöyle devam etti:

“Türkiye’den gelen kuru fasulye, taze fasulye ya da gıda ürünleri, alkollü içecekler pek çok ülkede, Türkiye’den daha ucuza alınabiliyor. Türkiye’ye tatile gelenler daha önce buradan sucuk, pastırma gibi ürünler götürürken, şimdi Almanya’dan alıp Türkiye’ye getiriyorlar. Çünkü İtalya’da, Yunanistan’da 20 Avro olan standart bir ürün Türkiye’de 50 Avro’ya satılıyor. Birçok yurttaşımız da daha uyguna alışveriş yapmak için yurtdışına seyahat ediyor. TÜİK verilerine göre, geçen sene yurtdışına gidiş nedenini alışveriş olarak belirtenlerin sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 40 artarak 325 binden 455 bine yükseldi. Tablo bu olunca turist açısından en verimli olması gereken yaz döneminde başta Bodrum ve Antalya olmak üzere çoğu tatil bölgemizde otellerimiz boş kaldı. Kafeler, restoranlar boş; birçok işletme kapanıyor ya da güçlükle, borçla ayakta duruyor. Yüksek enflasyon sonucunda fiyat denkleminin bozulduğu ülkemiz, artık maalesef dünyanın en pahalı ülkeleri arasında yer alıyor.”