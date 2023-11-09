Hayat pahalılığı yabancıları da vurdu! O kenti birer birer terkediyorlar

Yayınlanma: 09.11.2023 - 09:51

Güncelleme: 09.11.2023 - 12:20

Türkiye'de artan hayat pahalılığı yabancı vatandaşları da vurmaya başladı.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Antalya’ya göç eden başta Rus vatandaşları olmak üzere ikamet izni ile kalan yabancılar ülkelerine geri dönüyor.

Başta Antalya olmak üzere Türkiye’de yaşamaya başlayan binlerce Rus ve Ukrayna vatandaşı Antalya ve ilçelerinde kiraların yükselmesine neden olmuştu.

VATANDAŞLIK BEDELİ 450 BİN DOLARA YÜKSELDİ

Ancak Türkiye’deki yüksek enflasyon ve hayat pahalılığının yanı sıra astronomik seviyelere ulaşan kiralar ve konut karşılığı vatandaşlık edinme bedelinin 450 bin dolara yükseltilmesi Antalya’da yaşayan yabancıların azalmasına neden oldu.

Ekonomim gazetesi'nden Fikri Cinokur'un haberine göre; Antalya Göç İdaresi Müdürlüğü’nün verilerine göre 22 Haziran 2023 tarihinde 148 bin 597 olan ilde ikamet iznine sahip yabancı sayısı 26 Ekim 2023 tarihinde 131 bin 659’a geriledi.

4 AYDA 17 BİN KİŞİ AYRILDI

Buna göre sade 4 ayda 17 bin ikamet iznine sahip yabancı, Antalya’dan ayrılırken, yılbaşından bu yana ayrılanların sayısı da 25 bine ulaştı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, Antalya’da ikamet eden yabancı sayısının 2023 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 10 azaldığını söyledi.

KİRALAR TÜRKİYE ORTALAMASININ ÜZERİNDE ARTTI

Düşüşte kiraların yüksek olması, hayat pahalılığı, vatandaşlık bedelinin yükselmesi ve ikamet izninin zorlaştırılması gibi faktörlerin etkili olduğunu belirten Bahar, şöyle devam etti:

"Kiralardaki artış, Antalya’da yaşayan yabancılar için önemli bir sorun haline geldi. Antalya’da kiralar son yıllarda Türkiye ortalamasının üzerinde arttı. Yerleşik yabancılar için temel ihtiyaçların maliyeti yükseldi, bu da tersine göç için bir sebep oldu."

RUSYA SAVAŞ NEDENİYLE ÜLKELERİNE GERİ ÇAĞIRDI

Rus vatandaşların yoğun yaşadığı Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de Antalya’da ikamet eden yabancı sayısının azalmasının nedeninin, Rusya Federasyonu’nun savaş nedeniyle vatandaşlarına ülkeden çıkış yasağı koyması ve askerlik çağındaki erkeklerin ülkelerine geri dönmelerini istemesi olduğunu söyledi.

Esen, Konyaaltı ilçesinde geçen bahar döneminde 32 bin yabancının oturum izni aldığını, 15- 17 bin civarında da vatandaşlık alanlar olmak üzere ve turist amaçlı olmak üzere toplam 52 bin yabancının yaşadığını söyledi.