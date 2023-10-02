Antalya'da turistlerin bahşiş alışkanlıkları: Kim ne kadar bahşiş veriyor?

Yayınlanma: 02.10.2023 - 11:45

Güncelleme: 02.10.2023 - 11:45

Antalya, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan bir turistik cennettir. Tatilciler, bu güzel şehirde hem doğal güzelliklerin tadını çıkarırken hem de kaliteli hizmetlerden faydalanırken, genellikle tatilcilerin bahşiş alışkanlıkları da gündeme gelir. Kimi tatilciler, aldıkları hizmetler karşılığında tatilcilerden bahşiş beklerken, bazıları bu geleneği yadırgar. İşte Antalya'da turistler arasında bahşiş alışkanlıkları hakkında ilginç detaylar...

EN CÖMERT ALMANLAR

Bahşişi cömertçe veren turistler Antalya'da tatil yapan Avrupalı turistler arasında en çok bahşişi verenlerin Almanlar olduğu biliniyor. Alman tatilciler, aldıkları hizmetler karşılığında genellikle cömert bir şekilde bahşiş bırakırlar. Bu, Alman kültüründe yaygın bir uygulamadır ve bahşiş oranı genellikle hesabın yüzde 10'u kadar olur.

Bahşişi otomatik kabul edenler Amerikalılar, genellikle hesapta yer alan bahşişi hesaba dahil ettikleri için ayrıca bahşiş vermezler. Bu, Amerikan restoranlarında yaygın bir uygulamadır ve Amerikalı turistler, Türkiye'de de aynı alışkanlıklarını sürdürürler.

BAHŞİŞ VERMEKTEN UTANANLAR JAPONLAR

Japon turistler, genellikle bahşiş vermeme eğilimindedirler. Bahşiş vermek, Japon kültüründe ayıp olarak kabul edilir. Bu nedenle Japonlar, aldıkları hizmetler için bahşiş bırakmazlar.

Rus turistler de genellikle cömert bir şekilde bahşiş veren turistler arasındadır. Özellikle kaliteli hizmet aldıklarında bahşiş verme eğilimindedirler.

Bahşiş kutuları ve para tipleri Antalya'daki otellerde, tatilcilerin bahşiş bırakabileceği kutular bulunur. Bu kutular, genellikle otelin girişlerinde yer alır. Ayrıca bazı turistler, bahşiş olarak döviz veya banknot verirken, bazıları ise madeni paralarla bahşişlerini verirler.

Antalya'nın turistik bölgelerinde, tatilcilerin aldıkları hizmetler karşılığında bahşiş verme geleneği oldukça yaygındır. Turistlerin bahşiş verme tercihleri genellikle kendi kültürlerine ve alışkanlıklarına bağlıdır. Tatilciler, aldıkları hizmetlere karşı memnun kaldıklarında bahşiş bırakarak bu hizmetleri takdir ederler. Bahşişler, otel çalışanları arasında paylaşılır ve genellikle haftalık veya aylık olarak dağıtılır.

Unutmayın ki bahşiş vermek kişisel bir tercihtir ve turistlerin özgür iradesine bağlıdır.