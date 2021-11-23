Hayatdışında ‘normalleşme’ ve maliyet artışlarının etkisi belirginleşti

23 Kasım 2021 Salı, 04:00

Türkiye Sigorta Birliği’nin eylül sonu itibarıyla açıkladığı teknik sonuçlar, salgınla ilgili normalleşme sonrası yaşanan hasar ve özellikle döviz kuru kaynaklı maliyet artışlarının hayatdışı branşlardaki dikkat çekici etkisini ortaya koydu.

- Buna göre hayatdışında ödenen toplam hasar, yılın üçüncü çeyreğinde (temmuz, ağustos, eylül) geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45.3 artarak 10.2 milyar liraya yükseldi. İlk dokuz ayda ise geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 43.6 artarak 27.9 milyar lirayı aştı. İlk altı ayda hasar artışı yüzde 42.7 idi.

- Bu kapsamda hayatdışındaki toplam teknik kâr ise üçüncü çeyrekte yüzde 62.1 düşüşle 924.3 milyon lira, ilk dokuz ayda da yüzde 29.3 düşüşle 5.1 milyar lira oldu. Böylece teknik kâr/zarar oranı da ilk dokuz aylar itibarıyla yüzde 24’ten yüzde 14.5’e geriledi.

KASKO ZARARA DÖNDÜ

- Sigorta pazarının en büyük branşı olan zorunlu trafikte, hasar ödemesi üçüncü çeyrekte yüzde 50.2 artışla 3.5 milyar lira, ilk 9 ayda yüzde 39.8 artışla 9.6 milyar lirayı geçti. Teknik denge ise üçüncü çeyrekler itibarıyla 600.8 milyon TL kârdan 489.4 milyon lira zarara, ilk ilk dokuz ayda da 1.4 milyar lira kârdan 897.1 milyon lira zarara dönüştü.

- Kaskoda ise hasar ödemesi üçüncü çeyrekte yüzde 58.6 artışla 2.5 milyar lira, ilk dokuz ayda yüzde 63.3 artışla 6.2 milyar liraya yükseldi. Teknik denge ise üçüncü çeyrekler itibarıyla 391.8 milyon lira kârdan 241.7 milyon lira zarara döndü. İlk dokuz ayda ise teknik kâr yüzde 54 düşüşle 916.1 milyon liraya geriledi.

- Ayrıca hastalık-sağlıkta hasar üçüncü çeyrekte yüzde 48.4 artışla 1.9 milyar lira, ilk dokuz ayda yüzde 42.9 artışla 5.5 milyar lira oldu. Teknik kâr üçüncü çeyrekle yüzde 14.2 düşüşle 558.9 milyon lira, ilk dokuz ayda yüzde 11.5 artışla 1.7 milyar lira oldu.

‘İKİNCİ TIBBİ GÖRÜŞ DESTEĞİ’ DE VERECEKLER



AXA Sigorta’nın, hastalıkların tanı ve tedavi sürecinde ikinci bir tıbbi görüş desteği sağlayan “Online Tıbbi İkinci Görüş Modülü”nü hizmete sunduğu açıklandı.

AXA Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı Firuzan İşcan, modülü “sigortacılık sektöründe benzeri görülmemiş bir uygulama” olarak nitelerken şirketin bireysel teknik başkanı Sanem Çıngay, şuna dikkat çekti: “Müşterilerimizin başına olumsuz bir durum geldiğinde, sadece hasarlarını karşılayan bir sigorta şirketi değiliz. Sağlık partneri olarak her zaman yanında olmak istiyoruz.”

‘METAVERSE’ YENİ BİR DÖNEM BAŞLATACAK

İnternetin yeni çağı olarak ifade edilen “Metaverse”, siber risklerin de odağı olacak.

IBS Sigorta Üst Yöneticisi Murat Çiftçi, “Siber riskler önümüzdeki dönemde, Endüstri 4.0 ile bağlantılı üretim alanları, sağlık, teknoloji, finans, öğretim ve kamu sektörlerinde daha fazla etkin olacak. Teknolojik altyapı geliştikçe ‘Metaverse Sigortası’ gibi kavramlar da hayatımıza girecek” dedi. Bir de uyarı yapan Çiftçi, yüksek artışlar nedeniyle fidye yazılımın teminat kapsamından çıkarmasının gündeme gelebileceğini belirtti.

‘FARK YARATMAYA DEVAM EDİYORUZ’

AgeSA’nın 30 Eylül tarihli bilançosuna göre, şirket, ilk dokuz ayda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42 artışla 1.4 milyar TL prim üretimine ulaştı. 32 milyar liralık BES’teki fon büyüklüğü ile de pazar payı yüzde 18.13 oldu. Net dönem kârı da yüzde 49 artışla 394 milyon TL’ye yükseldi.

Sonuçları yorumlayan AgeSA Genel Müdürü Fırat Kuruca, şunları vurguladı: “Bütün dünya olarak yaklaşık 1.5 buçuk yıldır olağanüstü koşullarla mücadele ediyoruz. Değişen ve yenilenen ortaklık yapımızla, yeni projeler ve hedeflerimizle sektörde fark yaratmaya devam etmek istiyoruz. Sistemin büyümesi, güvenirliğinin artması ilave bir motivasyon kaynağı olurken çıtayı daha da yukarıya taşıyarak projelerimizi hızlandırıyoruz.”

SEKTÖRDEN KISA KISA



- Allianz Türkiye, 31 Ocak kadar devam edecek “TSS Gençlik Kampanyası” ile 18-25 yaş arasındaki gençlere yılda 100 TL’den başlayan fiyatlarla tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi sundu.

- Neova Katılım Sigorta’nın girişimcilere destek için girişim sermayesi yatırım fonu kurduğu açıklandı. Şirketin strateji direktörü Metin Yücel, fonun 5 milyon TL değerinde olduğunu belirtti.

- Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik’in, tamamlayıcı sağlık sigortası ürünü ile Global Banking&Finance Awards tarafından “En İyi Sağlık Sigortası Ödülü”ne layık görüldüğü açıklandı.

- Sompo Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Ataman Kalkan, tamamlayıcı sağlık sigortası için kendi yazılımlarını oluşturduklarını, özel hizmetlerle müşteri memnuniyetini ön planda tuttuklarını vurguladı.