Hayatdışının Ocak-Mart 2025 dönemiyle ilgili teknik sonuçları gösterdi: Trafikte büyük zarar!

Zorunlu trafik sigortasında, yeni yıl yoğun bir “serbest tarife” talebiyle giren sigorta sektörünün ilk üç aylık teknik sonuçları, bu alanda yaşanan sorunun geldiği boyutu ortaya koydu.

Türkiye Sigorta Birliği’nin yayımladığı verilere göre OcakMart 2025’te, geçen yılın yanı çeyreğine kıyasla hayatdışı braşındaki toplam teknik kâr yüzde 30.6 artarak 26.8 milyar lira oldu. Bu dönemde ödenen brüt hasar ise yüzde 45.8 artışla 103.4 milyar liraya çıktı. Buna göre teknik kâr/zarar oranı ise geçen yıla kıyasla kısmen bozularak yüzde 25.8’den yüzde 20.1’e geriledi. Hayatdışının en büyük branşı olan zorunlu trafik sigortasında ise teknik zarar yüzde 1013 (11 kat) artarak 15.6 milyar lirayı aştı. Bu branşlar ilgili ödenen hasar yüzde 64.9 artışla 37.4 milyar lira ulaşırken teknik kâr/zarar oranı kötüleşerek yüzde -42.9 oldu. Bu oran geçen yıl yüzde -6.4’tü. Teknik kârdaki en dikkat çekici artış ise daha çok sağlıkla ilgili şekilde hastalık-sağlık branşında görüldü. Bu branşın teknik kârı yüzde 187 artışla 8.3 milyar liraya çıktı. Ödenen hasar yüzde 70.5 artışla 27.1 milyar liraya yükselirken teknik kâr/zarar oranı iyileşerek yüzde 15.3’ten yüzde 23.8’e çıktı. Öte yandan kaskoda teknik kâr yüzde 15 artışla 8.1 milyar lira, ödenen hasar yüzde 32.9 artışla 17.2 milyar lira oldu. Kâr/zarar oranı da yüzde 34.1’den yüzde 30.3’e geriledi.

‘HAYAT’TAKİ KAR YÜZDE 91 ARTTI

Yılın ilk üç ayında, hayat braşındaki toplam teknik kâr geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 91 artarak 6.4 milyar lirayı aştı. Bu dönemde ödenen brüt hasar ise yüzde 81 artışla 5.6 milyar lira oldu. Bu sonuçlara göre teknik kâr/zarar oranı da, çok sınırlı bir bozulmayla yüzde 19.3’ten yüzde 19.2’ye indi.