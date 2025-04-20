Hayvanseverlerden tam not aldı: Evcil hayvan dostu yataklar o ülkelere ihraç ediliyor

Yayınlanma: 20.04.2025 - 13:00

Güncelleme: 20.04.2025 - 13:00

Bursa'nın İnegöl ilçesinde üretilen ve evcil hayvanlar için özel olarak tasarlanan yataklar, Yurtdışına ihraç ediliyor. Alt kısmı kedi ve köpekler için özel bölmelerle donatılan yataklar, hayvanseverlerin evcil hayvanlarıyla birlikte konforlu uyumasına imkan tanıyor.

HAYVAN DOSTLARI İÇİN ÖZEL TASARIM YATAKLAR

Yerli imkanlarla üretilen yataklar, özel kumaşı sayesinde evcil hayvanların tırmalamalarına karşı dayanıklı, sağlığa zarar vermeyen ve tüy tutmayan bir yapıya sahip. Yatakların alt bölmesi, evcil hayvanların rahatlıkla yatabileceği şekilde tasarlandı.

YURTDIŞINA 25 ÜLKEYE İHRACAT YAPILIYOR

Üretilen yataklar, yurtiçinde birçok ile gönderilmesinin yanı sıra İngiltere, İrlanda, Almanya, Fransa, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Belçika ve ABD’nin de aralarında bulunduğu 25 Avrupa ülkesi ile ABD'ye ihraç ediliyor. Firmanın İhracat Müdürü Cahar Acar, ürünün tasarımının 2024 yılının Ekim ayında yapıldığını ve patentlerinin alındığını belirtti.

HAYVANSEVERLER İÇİN KONFORLU VE SAĞLIKLI ÜRÜN

Acar, "Hayvan dostlarımız için özel bir ürün tasarladık. Yatakları tasarlarken, evcil hayvanların da sahipleriyle birlikte rahatça uyuyabilmelerini sağlamak istedik. Ürün, hayvanseverlerden büyük ilgi gördü ve Avrupa ile ABD'de ciddi talepler aldık" dedi. Ayrıca, ürünün kumaşının, kedilerin ve köpeklerin tırmalamalarına karşı dayanıklı olduğunu, tüy tutmadığını ve hayvanların sağlığına zarar vermediğini de vurguladı.

FUARLAR VE YÜKSEK TALEP

Yataklar, katıldıkları fuarlarda büyük ilgi gördü. Acar, bu ürünü en çok satan ve talep gören ürün olarak tanımladı. Hayvan sahipleri, fuarlara getirdikleri evcil hayvanlarıyla ürünleri deneyimleyip fotoğraflar çekti. Acar, "Hayvan dostlarımız da ürünü beğeniyor. Alt kısımdaki özel bölmelerde rahatça uyuyabiliyorlar" dedi.

YERLI ÜRETİM VE HAYVAN DOSTU KUMAŞ

Bursa’da yerli imkanlarla üretilen yataklar, kediler ve köpekler için hayvan dostu bir seçenek sunuyor. Kumaş, kedilerin ve köpeklerin tüylerini tutmayan ve onları zarar vermeyen özel bir yapıya sahip.