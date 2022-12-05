Hazine 2 milyar lira borçlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 2 milyar 15,8 milyon lira borçlanmaya gitti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ihalede, 2 yıl (728 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli, devlet tahvilinin ilk ihracını yaptı. İhalede basit faiz yüzde 10,8, bileşik faiz 11,09 oldu.
Nominal teklifin 1 milyar 726 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 146 milyon lira, net satış 1 milyar 115,8 milyon lira olarak gerçekleşti.
Kamudan gelen 400 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 801 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 500 milyon liralık satış yapıldı.
Hazine böylece 2 milyar 15,8 milyon lira borçlandı.
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