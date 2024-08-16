Hazine, haftaya 4 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haftaya 4 devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.

AA
Yayınlanma: 16.08.2024 - 13:56
Hazine, haftaya 4 ihale düzenleyecek
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 19 Ağustos'ta düzenlenecek ihalede 13 ay (385 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

Aynı gün gerçekleştirilecek ikinci ihalede 3 yıl (1092 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvili ilk kez ihraç edilecek.

20 Ağustos'ta düzenlenecek ilk ihalede 7 yıl (2429 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Aynı gün, 9 yıl (3332 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalesi düzenlenecek.


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