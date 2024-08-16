Hazine, haftaya 4 ihale düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, haftaya 4 devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 19 Ağustos'ta düzenlenecek ihalede 13 ay (385 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.
Aynı gün gerçekleştirilecek ikinci ihalede 3 yıl (1092 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvili ilk kez ihraç edilecek.
20 Ağustos'ta düzenlenecek ilk ihalede 7 yıl (2429 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
Aynı gün, 9 yıl (3332 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalesi düzenlenecek.
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